Τέμπη: Βανδάλισαν την αφιερωματική πλάκα για τα 57 θύματα – «Δεν μας αγγίζουν, ο αγώνας θα συνεχιστεί» λένε οι συγγενείς

Υποστηρίζουν ότι η προσπάθεια να αποκαλυφθούν οι ευθύνες του κράτους και των κυβερνήσεων για την κατάσταση του σιδηροδρόμου προκαλεί αντιδράσεις

Τον βανδαλισμό της αφιερωματικής πλάκας για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, στην πλατεία ΟΣΕ στη Λάρισα, καταγγέλλει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, συνδέοντας την ενέργεια με την εν εξελίξει δικαστική διαδικασία.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο βανδαλισμός δεν αποτελεί ένα τυχαίο περιστατικό, επισημαίνοντας ότι σημειώθηκε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κύρια δίκη και οι συγγενείς των θυμάτων και οι τραυματίες συνεχίζουν τον αγώνα τους για την απόδοση ευθυνών.

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Όπως αναφέρουν, η προσβολή της αφιερωματικής πλάκας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια απλή πράξη βανδαλισμού. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η προσπάθεια να αποκαλυφθούν οι ευθύνες του κράτους και των κυβερνήσεων για την κατάσταση του σιδηροδρόμου προκαλεί αντιδράσεις.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

«Ό,τι και να κάνουν, η προσπάθεια συγκάλυψης θα πέσει στο κενό», τονίζουν χαρακτηριστικά τα μέλη του Συλλόγου, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν την αποκάλυψη όλων των υπευθύνων.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων, με τους συγγενείς να υποστηρίζουν ότι τα κέρδη τίθενται πάνω από την ανθρώπινη ζωή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Όσες θρασύδειλες προσπάθειες κι αν επιστρατευθούν, η μνήμη των 57 ανθρώπων μας παραμένει ιερή και απρόσβλητη», αναφέρουν, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν από τον αγώνα τους.

Ο Σύλλογος καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί την απόδοση δικαιοσύνης, αλλά και έναν σιδηρόδρομο που, όπως σημειώνει, δεν θα θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή στο όνομα του κέρδους.