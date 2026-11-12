Ανησυχία για την αντιπλημμυρική θωράκιση στη Θεσσαλία

Φόβοι εκφράζονται πως μέρος της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Θεσσαλίας, μετά το πέρασμα του «Daniel», βρίσκεται στον… αέρα, μετά την αποχώρηση των ολλανδών μηχανικών που είχαν αναλάβει τις αντίστοιχες μελέτες. Μάλιστα, η αποχώρηση αυτή φέρεται να «συνοδεύεται» και από εξώδικη διεκδίκηση της ολλανδικής πλευράς, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο.

Τέσσερα χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την καταστροφική επέλαση του «Daniel», που σχεδόν ισοπέδωσε περιοχές της Θεσσαλίας και φαίνεται πως κάποια αντιπλημμυρικά έργα παραμένουν προσώρας στον… πάγο.

Με αφορμή το αδιέξοδο που προέκυψε, μετά και τις τελευταίες αυτές εξελίξεις, σε ανακοίνωσή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας επισημαίνει πως την ευθύνη για τις καθυστερήσεις στη δημοπράτηση των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων στη Θεσσαλία έχει το αρμόδιο υπουργείο.

Ο περιφερειάρχης ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποτελεί την πραγματική αιτία για την κωλυσιεργία που παρατηρείται στις παρεμβάσεις θωράκισης της περιοχής.

«Οι έλληνες επιστήμονες μπορούν καλύτερα. Η χώρα μας διαθέτει το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό. Δεν υπήρχε λόγος να έρθουν οι Ολλανδοί», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η αποχώρηση των Ολλανδών ήταν μια εκκρεμότητα γνωστή εδώ και καιρό.

Ο σχεδιασμός

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ολλανδικός σχεδιασμός περιελάμβανε την επέκταση της δεξαμενής της Κάρλας, το φράγμα του Μουζακίου, όπως κι εκείνο της Πύλης, καθώς και 198 μικρότερα έργα ορεινής προστασίας.

Την ίδια στιγμή, ο Δ. Κουρέτας αναφέρθηκε στα μη δημοπρατημένα έργα, «τα υπόλοιπα έργα δεν έχουν δημοπρατηθεί. Δεν φταίνε οι Ολλανδοί, φταίει το υπουργείο». Σημείωσε, δε, πως πριν από τον Σεπτέμβριο του 2023 η ανθεκτικότητα της περιοχής βρισκόταν μόλις στο 14%.

«Σήμερα έχει φτάσει στο 40%, ως αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών της περιφερειακής Αρχής». Πρόσθεσε, μάλιστα, πως επί 25 χρόνια η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν διέθετε αντιπλημμυρικές μελέτες, ενώ οι αδυναμίες που είχαν συσσωρευτεί στον τομέα των υποδομών έγιναν ιδιαίτερα εμφανείς μετά την κακοκαιρία «Daniel».