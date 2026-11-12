Ο Τάφος του Άγνωστου Στρατιώτη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πιο ιερά πολεμικά μνημεία των Ηνωμένων Πολιτειών

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όταν ένας στρατιώτης που φρουρεί τον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη απηύθυνε αυστηρή παρατήρηση στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και σε μέλη της συνοδείας του, επειδή συνομιλούσαν και γελούσαν κοντά στο μνημείο, λίγη ώρα μετά την τελετή για την Ημέρα των Βετεράνων.

«Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή», φώναξε ο φρουρός, διακόπτοντας την περιπολία του και στρέφοντας το σώμα του προς την ομάδα του υπουργού.

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A soldier guarding the Tomb of the Unknown Soldier issued a verbal reprimand to a group of advisers and staffers with Defense Secretary Pete Hegseth following a Veterans Day ceremony at Arlington National Cemetery. As the group broke from taking photos, a loud laugh could be heard, and the soldier guarding the tomb shouted: “All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times.” — The Associated Press (@AP) November 11, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν ο Χέγκσεθ βρέθηκε στο κοιμητήριο μαζί με τη σύζυγό του, Τζένιφερ, και στενούς συνεργάτες του, μετά την επίσημη τελετή μνήμης. Στην ομάδα βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής του γραφείου του, Ρίκι Μπούρια, ο αναπληρωτής επικεφαλής, Πάτρικ Γουίβερ, και η ανώτερη σύμβουλος Τάμι Ραντάμπα.

Αφού φωτογραφήθηκαν μπροστά από τον Τάφο, ορισμένα μέλη της συνοδείας άρχισαν να συνομιλούν και να γελούν, με αποτέλεσμα ο στρατιώτης που περιπολούσε μπροστά από το μνημείο να παρέμβει και να τους υπενθυμίσει τους κανόνες συμπεριφοράς στον χώρο.

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Η απάντηση του Πενταγώνου

Το περιστατικό επιβεβαίωσε, ουσιαστικά, και το ίδιο το Πεντάγωνο. Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Άμυνας, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι ο στρατιώτης «ορθά και με σεβασμό υπενθύμισε σε όλους την ανάγκη να διατηρούν την απαιτούμενη ευπρέπεια».

"All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times!" A Sentinel at the Tomb of the Unknown Soldier yells after laughter could be heard from a group near Secretary Hegseth, who was taking posed photographs at the site. https://t.co/SYs4q6GxK9 — CSPAN (@cspan) November 11, 2026

«Ο υπουργός και ολόκληρο το υπουργείο τιμούσαν πάντοτε –και θα συνεχίσουν να τιμούν– τις θυσίες των ανδρών και των γυναικών των Ενόπλων Δυνάμεων, χάρη στις οποίες η Αμερική παραμένει ασφαλής. Κατά τον εορτασμό αυτής της ημέρας μνήμης, ένας στρατιώτης υπενθύμισε ορθά και με σεβασμό σε όλους την ανάγκη να διατηρούν την απαιτούμενη ευπρέπεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ένα από τα πιο ιερά μνημεία των ΗΠΑ

Ο Τάφος του Άγνωστου Στρατιώτη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πιο ιερά πολεμικά μνημεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί βρίσκεται θαμμένος ένας άγνωστος Αμερικανός στρατιώτης που σκοτώθηκε κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η φρούρηση του μνημείου ανατίθεται σε στρατιώτες του 3ου Συντάγματος Πεζικού των ΗΠΑ, γνωστού ως The Old Guard, οι οποίοι βρίσκονται σε υπηρεσία όλο το εικοσιτετράωρο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Η συγκεκριμένη παράδοση τηρείται αδιάλειπτα από το 1948.

This Veterans Day, we honor those who have worn the uniform. We are grateful to the outstanding veterans who continue to serve our nation as members of Secretary Hegseth’s core leadership team. 👇🧵 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) November 11, 2026

Στον χώρο καταφθάνουν τακτικά ξένοι ηγέτες, πρόεδροι των ΗΠΑ, πολιτικοί και δημόσια πρόσωπα, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα τους.

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Στην τελετή για την Ημέρα των Βετεράνων στο Άρλινγκτον έδωσαν επίσης το «παρών» ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Η πίεση στον Χέγκσεθ και η υπόθεση της παραπομπής

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο υπουργός Άμυνας βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ουάσινγκτον. Τις προηγούμενες ημέρες είχε δεχθεί νέα πίεση, μετά την κατάθεση άρθρων παραπομπής σε βάρος του από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι, ο οποίος αποχωρεί από το Κογκρέσο.

Ωστόσο, σε διαδικαστική ψηφοφορία το βράδυ της Τρίτης, οι Ρεπουμπλικανοί κατάφεραν να μπλοκάρουν την προώθηση της διαδικασίας παραπομπής, εξέλιξη που ο Χέγκσεθ και οι σύμμαχοί του παρουσίασαν ως δικαίωσή του.

Ο Μάσι κατηγορούσε τον υπουργό ότι εκτέλεσε παράνομες εντολές, μεταξύ άλλων διεξάγοντας στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, παραβιάζοντας κανόνες για την προστασία των αμάχων και δίνοντας εντολές για εξωδικαστικές εκτελέσεις.

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Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο Χέγκσεθ απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι αφορούν διαφωνίες ως προς την πολιτική που ακολουθεί το υπουργείο και όχι πράξεις που συνιστούν σοβαρά παραπτώματα ικανά να οδηγήσουν σε παραπομπή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει τη στήριξή του στον υπουργό Άμυνας πριν από την ψηφοφορία, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να τον στηρίζει. Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είχε βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπος με επικρίσεις για τη συμπεριφορά του στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όταν το 2024 είχε γυρίσει εκεί προεκλογικό βίντεο.