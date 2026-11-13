Μια δύσκολη εξίσωση πριν από το Εφετείο για τις υποκλοπές

Εναν μήνα πριν από την έναρξη της δίκης για το Predator στον δεύτερο βαθμό, η υπόθεση των υποκλοπών ετοιμάζεται να επανέλθει στη δημόσια ζωή.

Οπου – κακά τα ψέματα – έχει αφήσει βαρύ αποτύπωμα. Δεν φαίνεται, όμως, να έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερη προθυμία της Αθήνας να ταυτιστεί με τις διεθνείς πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης αγοράς κατασκοπευτικού λογισμικού.

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Το λέω γιατί η Ελλάδα δεν βρίσκεται ανάμεσα στις 14 χώρες που προσυπέγραψαν τις νέες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία των εταιρειών spyware, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Pall Mall Process, υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας. Η συμφωνία εγκρίθηκε την Τετάρτη, σε διεθνή διάσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων 43 χωρών. Η Ελλάδα συμμετέχει, μεν, στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, αλλά μάλλον περιορίστηκε στις διακηρύξεις… Διότι στα κράτη που έβαλαν την υπογραφή τους βρίσκονται η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ιαπωνία, η Ελβετία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ ενώ, αντιθέτως, εμείς απουσιάζουμε.

Κι είναι απορίας άξιο γιατί, ενώ έχουμε εκτεθεί διεθνώς από ένα τέτοιο σκάνδαλο, δεν συνυπογράψαμε ένα διεθνές πλαίσιο αρχών για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον έλεγχο των εταιρειών που αναπτύσσουν και εμπορεύονται εργαλεία κυβερνοπαρακολούθησης. Την ώρα, μάλιστα, που το στηρίζουν τόσοι σύμμαχοί μας. Σχεδόν ακατανόητο.

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Αγωνίες, συναντήσεις και προειδοποιήσεις

Είμαι σε θέση, πάντως, να σας διαβεβαιώσω ότι η νέα εκδίκαση της υπόθεσης έχει αναστατώσει τον ύπνο διαφόρων. Και είναι λογικό, διότι το πρωτόδικο δικαστήριο έριξε βαριές ποινές αλλά άνοιξε και στόματα. Εκεί ειπώθηκαν πάρα πολλά, από αυτά που δεν είχε καν αγγίξει (ή δεν ήθελε να αγγίξει) η ανάκριση που προηγήθηκε. Βασίμως, άρα, υπάρχει φόβος ότι το δυσάρεστο αυτό έργο θα επαναληφθεί.

Θα επανέλθω σε αυτά, αλλά, προς το παρόν, είμαι σε θέση να σας αναφέρω, ας πούμε, πως έχουν ενταθεί οι παρασκηνιακές επαφές με τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Θυμίζω, άλλωστε, ότι ο Ταλ Ντίλιαν είχε, ούτε λίγο ούτε πολύ, προειδοποιήσει ότι θα αναγκαστεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του πιο αποφασιστικά αυτή τη φορά.

Μια φιλική πολιτική κουβέντα

Παρατηρώ, τώρα τελευταία, μεγάλη αναστάτωση για όσα κάνει και λέει (ή όσα δεν κάνει και δεν λέει) ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

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Να σας καθησυχάσω, λοιπόν, για τη χθεσινή συνάντηση που είχε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος προσκάλεσε τον Βενιζέλο στο πλαίσιο των επαφών που έχει ανοίξει εδώ και κάποιους μήνες με τους «βετεράνους» του πολιτικού συστήματος, για ανταλλαγή απόψεων.

Και, βέβαια, για να κρατά το κλίμα θερμό και τους διαύλους ανοιχτούς. Η συζήτηση, λοιπόν, ήταν φιλική και ευχάριστη, αφού οι δυο τους γνωρίζονται χρόνια και υπάρχει σεβασμός και συμπάθεια.

Και συζήτησαν τα πάντα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, κατ’ αρχάς, οι τρέχουσες διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως τα τεχνικά και νομικά ζητήματα που προέκυψαν με το καλώδιο του GSI και τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία. Αν και, όπως φαντάζεστε, ο Τασούλας δεν τον κάλεσε για ταχύρρυθμο μάθημα στο Δίκαιο της Θάλασσας. Είπαν και τα πολιτικά. Τα θεσμικά, τα συνταγματικά αλλά και τα εκλογικά και… μετεκλογικά.

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Ενας πολυπόθητος προορισμός

Σε… πέτρα του σκανδάλου εξελίσσεται η Ελλάδα τώρα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τα δώρα και τα ταξίδια που δέχονται οι αξιωματούχοι και υπάλληλοί του. Η νέα υπόθεση που «έσκασε» δεν έχει ελληνικό παράγοντα, αλλά ελληνικό χρώμα.

Διότι αφορά τη Σάρα Ρότζερς, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, που φέρεται να πραγματοποίησε το Νοέμβριο του 2025 ένα πολυτελές ταξίδι στη Μεσόγειο, με ενδιάμεσο σταθμό την Ελλάδα, αξίας 11.900 δολαρίων, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από έναν Ιρλανδό δισεκατομμυριούχο.

Την υπόθεση αποκάλυψε η «Washington Post», που αναφέρει πως η 43χρονη αξιωματούχος, η οποία είχε αναλάβει μόλις έναν μήνα νωρίτερα καθήκοντα υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδια για τη διπλωματία και τις δημόσιες υποθέσεις, έκανε κανονικότατη τουριστική τουρνέ με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Ιρλανδού επιχειρηματία, με επισκέψεις σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους στην Αίγυπτο, τη Γεωργία και την Ελλάδα, καταλήγοντας και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε ότι η εκδρομή είχε προγραμματιστεί πριν από τον διορισμό της και ότι είχε δηλωθεί στις αρμόδιες Αρχές, ωστόσο η υπόθεση παραλληλίζεται ήδη με αυτή της παραιτηθείσας πρεσβευτή Γκίλφοϊλ κι έχει προκαλέσει ερωτήματα για τη δεοντολογία και τις σχέσεις κυβερνητικών αξιωματούχων με οικονομικούς παράγοντες.