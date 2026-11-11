Με τη γνωστή του σαρκαστική διάθεση, ο Αρκάς επανέρχεται στο ζήτημα του φανατισμού μέσω ενός νέου σκίτσου που δημοσίευσε.

Στο συγκεκριμένο σκίτσο, παρουσιάζονται δύο άνδρες οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση έντονης αντιπαράθεσης.

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Κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης, ο καθένας από τους δύο άνδρες επιδιώκει με κάθε τρόπο να επικρατήσει έναντι του άλλου.

Το εν λόγω σκίτσο συνοδεύεται από τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Φανατισμός: Όταν το μίσος γίνεται ισχυρότερο κι από την αυτοσυντήρηση».