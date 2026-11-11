Ελλάδα

Αρκάς: Η αιχμηρή προσέγγιση για τον φανατισμό – «Όταν το μίσος γίνεται ισχυρότερο»

Ο γνωστός σκιτσογράφος σχολιάζει την έντονη αντιπαράθεση δύο ανδρών.

Σκίτσο με δύο άνδρες σε ισορροπία πάνω σε σανίδα σε γκρεμό, ο ένας σημαδεύει τον άλλον με όπλο
11/11/2026, 07:28
TANEA Newsroom
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Με τη γνωστή του σαρκαστική διάθεση, ο Αρκάς επανέρχεται στο ζήτημα του φανατισμού μέσω ενός νέου σκίτσου που δημοσίευσε.

Στο συγκεκριμένο σκίτσο, παρουσιάζονται δύο άνδρες οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση έντονης αντιπαράθεσης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης, ο καθένας από τους δύο άνδρες επιδιώκει με κάθε τρόπο να επικρατήσει έναντι του άλλου.

Το εν λόγω σκίτσο συνοδεύεται από τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Φανατισμός: Όταν το μίσος γίνεται ισχυρότερο κι από την αυτοσυντήρηση».

Σκίτσο του Αρκά με δύο άνδρες σε σανίδα πάνω από γκρεμό και τον έναν να σημαδεύει τον άλλον με πιστόλι

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Αρκάς σκίτσο

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