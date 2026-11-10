Το αιχμηρό μήνυμα του Αρκά: «Να βουλιάξει το καράβι, παρά να το σώσει ο καπετάνιος που μισούν»

Μια ακόμη «καλημέρα» από τον Αρκά, που μέσα από λίγες λέξεις και μια δυνατή εικόνα αφήνει τον αναγνώστη να αναλογιστεί το νόημα του μηνύματός του.

Με ένα νέο σκίτσο γεμάτο συμβολισμούς και ένα αιχμηρό μήνυμα καλημέρας, ο Αρκάς σχολιάζει «θα υπάρχουν πάντα αυτοί που προτιμούν να βουλιάξει το καράβι, παρά να το σώσει ο καπετάνιος που μισούν».

Στην εικόνα, η πλώρη ενός πλοίου προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια άγρια τρικυμία, με τεράστια κύματα να απειλούν να το παρασύρουν.

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