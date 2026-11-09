Football Talk: Χωρίς νικητή στο «Καραϊσκάκης», δύσκολα Παναθηναϊκός και ΑΕΚ

Το Football Talk μαζί σας ξανά σήμερα Δευτέρα (9/11), στις 13:00 το μεσημέρι, στο YouTube των Nέων.

Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος μιλούν για τις ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων.

Συντονιστής ο Άλκης Τσαβδαράς.

«Μοιρασιά» στο Φάληρο μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ (1-1), ενώ ΑΕΚ και Παναθηναϊκός νίκησαν δύσκολα τον Λεβαδειακό και τον Ηρακλή με το ίδιο σκορ (2-1).

Νίκη και για τον Άρη ενάντια στον Παναιτωλικό με 3-0, ενώ ισόπαλος έμεινε ο ΟΦΗ με τον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο, χωρίς σκορ.

Δείτε την εκπομπή στο YouTube των Nέων: