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Football Talk: Χωρίς νικητή στο «Καραϊσκάκης», δύσκολα Παναθηναϊκός και ΑΕΚ

Football Talk: Χωρίς νικητή στο «Καραϊσκάκης», δύσκολα Παναθηναϊκός και ΑΕΚ
09/11/2026, 10:30
TANEA Newsroom
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Το Football Talk μαζί σας ξανά σήμερα Δευτέρα (9/11), στις 13:00 το μεσημέρι, στο YouTube των Nέων.

Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος μιλούν για τις ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων.

Συντονιστής ο Άλκης Τσαβδαράς.

«Μοιρασιά» στο Φάληρο μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ (1-1), ενώ ΑΕΚ και Παναθηναϊκός νίκησαν δύσκολα τον Λεβαδειακό και τον Ηρακλή με το ίδιο σκορ (2-1).

Νίκη και για τον Άρη ενάντια στον Παναιτωλικό με 3-0, ενώ ισόπαλος έμεινε ο ΟΦΗ με τον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο, χωρίς σκορ.

Δείτε την εκπομπή στο YouTube των Nέων:

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Football Talk ΑΕΚ Άρης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

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