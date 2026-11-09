ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Στις φυλακές Χαλκίδας οδηγείται ο Φιρινίδης – Περισσότερα από 2,6 εκατ. πιστώθηκαν σε στοιχηματικούς λογαριασμούς

Στις φυλακές Χαλκίδας οδηγείται ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, επικεφαλής της ΜΚΟ που θησαύριζε από άρρωστα παιδιά. Πριν από τη μεταγωγή του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας, ενώ η σύντροφός του μεταφέρθηκε ήδη στον Κορυδαλλό, όπου προαυλίζεται μόνη της σε ειδικό τμήμα για λόγους ασφαλείας, καθώς η άφιξή της προκάλεσε μεγάλη ένταση.

Η οργάνωση έστηνε εράνους εκμεταλλευόμενη τον πόνο των οικογενειών και αποσπούσε τεράστια ποσά. Ενδεικτικά, για τη μιρκή Λυδία από την Αμαλιάδα μαζεύτηκαν περίπου 400.000 ευρώ, αλλά η οικογένεια πήρε μόλις 25.000 ευρώ. Οι δράστες ζητούσαν τις πιο σκληρές εικόνες των παιδιών για να προκαλέσουν συγκίνηση, ενώ συχνά έστηναν εράνους εν αγνοία των γονιών ή με ξένα στοιχεία.

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Στα σχεδόν 10 χρόνια της παράνομης δράσης τους, από τα 3,9 εκατομμύρια ευρώ που προσέφεραν οι πολίτες, τα 2,8 εκατομμύρια κατέληξαν στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδρυτή για να χρηματοδοτεί την πολυτελή ζωή του, αφήνοντας μόλις 1,1 εκατομμύριο για την πραγματική ενίσχυση των παιδιών.

Ο 37χρονος δήλωνε ακόμη και μηδενικά εισοδήματα, ενώ στους τραπεζικούς του λογαριασμούς καταγράφονταν καταθέσεις μετρητών σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ και αναλήψεις που άγγιζαν τα 1,7 εκατομμύρια. Εικόνα ντροπής αποκαλύπτουν τα οικονομικά στοιχεία του 37χρονου και της 35χρονης, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν στον πυρήνα της υπόθεσης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Την ώρα που εμφανίζονταν να ζουν με επιδόματα ανεργίας και δήλωναν στην εφορία ελάχιστα ή ακόμη και μηδενικά εισοδήματα, η πραγματικότητα των τραπεζικών τους συναλλαγών ήταν εντελώς διαφορετική.

Χλιδάτη ζωή με τα λεφτά παιδιών που έδιναν μάχη για τη ζωή τους

Οι επιτήδειοι της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» φέρεται να έκαναν χλιδάτη ζωή με τα λεφτά που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά. Αυτές είναι οι κατηγορίες που βαραίνουν το ζευγάρι που ήταν πίσω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που φαίνεται να εξαπατούσε κόσμο εκμεταλλευόμενοι τον πόνο τους, ενώ ολοένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα.

Πολυτελή αυτοκίνητα, ακριβά πούρα, σαμπάνιες, επώνυμες τσάντες και διακοπές σε πανάκριβα ξενοδοχεία ήταν μόνο μερικές από τις χλιδές που απολάμβανε το ζευγάρι, την ώρα που πολίτες έβαζαν το χέρι στην τσέπη, πιστεύοντας πως κάθε ευρώ θα έφτανε σε παιδιά που έδιναν τη δική τους μάχη με σοβαρές ασθένειες.

Ο 37χρονος ιδρυτής της οργάνωσης την ώρα που έβγαζε λογύδρια για το υστέρημα του, δεν έκρυβε παράλληλα την αδυναμία του στην επίδειξη πλούτου.

Mέσω της ΜΚΟ συγκεντρώθηκαν σχεδόν 3,94 εκατομμύρια ευρώ. Στις οικογένειες των παιδιών φέρεται να αποδόθηκε μόλις περίπου 1,1 εκατομμύριο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ φέρονται να πιστώθηκαν σε στοιχηματικούς λογαριασμούς του 37χρονου.