Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση – Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση

Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης ξεκίνησαν - Δείτε τα νέα ποσά, τα εισοδηματικά κριτήρια και πότε πληρώνεται η προκαταβολή

Άνοιξε σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Τα νοικοκυριά έχουν περιθώριο έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 για να υποβάλουν την αίτησή τους, διεκδικώντας ενίσχυση που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.560 ευρώ στις περιοχές με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν από το φετινό επίδομα, ενώ η πρώτη πληρωμή, που αφορά την προκαταβολή, προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου, πριν από τα Χριστούγεννα.

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Πόσα χρήματα παίρνει κάθε νοικοκυριό

Το επίδομα δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς το ποσό αναφοράς διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιεί κάθε νοικοκυριό. Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

380 ευρώ για το ρεύμα

360 ευρώ για τα πέλετ

350 ευρώ για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση

325 ευρώ για το φυσικό αέριο

300 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, τη μπλε κηροζίνη και το υγραέριο

Το ποσό που θα λάβει τελικά κάθε δικαιούχος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού αναφοράς με τον συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών που αντιστοιχεί στον οικισμό της κύριας κατοικίας του.

Το επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό ορίζεται στα 1.040 ευρώ. Για τους οικισμούς όπου ο συντελεστής καιρικών συνθηκών είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσαύξηση 25%, με το πλαφόν να ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ. Σε περιοχές με συντελεστή 1,2 και άνω, προστίθεται επιπλέον προσαύξηση 25%, ανεβάζοντας το ανώτατο ποσό του επιδόματος στα 1.560 ευρώ.

Τα ποσά αυτά αποτελούν τα ανώτατα όρια της ενίσχυσης και δεν σημαίνουν ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν το ίδιο ποσό. Το τελικό ύψος του επιδόματος θα εξαρτηθεί από την περιοχή, το καύσιμο, τα εξαρτώμενα παιδιά και τις αγορές που θα πραγματοποιηθούν.

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Τι αγορές πρέπει να έχετε κάνει

Το επίδομα δίνεται για αγορές καυσίμου ή ενέργειας από 1 Οκτωβρίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης η αρχή μετράει από τις 15 Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε η διάθεσή του. Για τα καυσόξυλα και τα πέλετ οι αγορές μετράνε ήδη από την 1η Ιουνίου 2026.

Για να πάρετε ολόκληρο το ποσό, οι αγορές σας πρέπει να αξίζουν τουλάχιστον το διπλάσιο του επιδόματος που σας αναλογεί. Αν δικαιούστε 500 ευρώ, χρειάζονται αγορές 1.000 ευρώ. Αν δεν φτάνετε το όριο, παίρνετε το μισό της αξίας των αγορών σας, και πάλι όχι λιγότερο από 100 ευρώ. Στο πετρέλαιο η αξία υπολογίζεται με τιμή 1,56 ευρώ το λίτρο, όχι με την τιμή που πληρώσατε.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Το επίδομα μπορούν να ζητήσουν άγαμοι, έγγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι, εν διαστάσει και πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή τους πετρέλαιο, μπλε κηροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

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Βασική προϋπόθεση είναι το ακίνητο να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Δεν έχει σημασία αν είναι ιδιόκτητο, ενοικιαζόμενο ή δωρεάν παραχωρημένο.

Για τους έγγαμους δικαιούχος είναι εκείνος που υποβάλλει τη φορολογική δήλωση. Εάν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, την αίτηση μπορεί να υποβάλει ένας από τους δύο.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος καυσίμου ή ενέργειας.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια υπολογίζονται με βάση τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025 και την πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του 2026.

Εισοδηματικά κριτήρια

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν πρέπει να ξεπερνά:

16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει.

24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

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Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του. Από αυτό εξαιρούνται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.

Στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει γονέων που δηλώνουν εξαρτώμενα παιδιά, προβλέπεται ειδική αντιμετώπιση ως μονογονεϊκών οικογενειών, εφόσον τα παιδιά δεν εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση του άλλου γονέα.

Όριο για επιχειρηματική δραστηριότητα

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από αυτήν, του υπόχρεου, του συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων τέκνων, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Περιουσιακά κριτήρια

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως προκύπτει από τον ΕΝΦΙΑ του 2026, δεν πρέπει να υπερβαίνει:

200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους, διαζευγμένους και εν διαστάσει.

260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες.

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Για κάθε εξαρτώμενο παιδί, τα παραπάνω όρια αυξάνονται κατά 40.000 ευρώ.

Ποιοι αποκλείονται

Από το επίδομα εξαιρούνται όσοι δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη άλλου φορολογούμενου ή εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση ως φιλοξενούμενοι.

Εκτός μένουν επίσης όσοι υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης, καθώς και όσοι διαθέτουν περισσότερα από δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα. Στον υπολογισμό προσμετρώνται και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας που αντιστοιχούν αθροιστικά σε περισσότερα από δύο αυτοκίνητα, ακόμη και όταν αυτά βρίσκονται σε εθελούσια ακινησία. Δεν υπολογίζονται τα οχήματα που έχουν τεθεί σε αναγκαστική ακινησία λόγω καταστροφής ή κλοπής.

Επίδομα δεν χορηγείται για επαγγελματική στέγη, σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, καθώς και σε φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού και τους συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης αυτών.

Για όσους επιλέξουν την επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν δύο επιπλέον περιορισμοί: πρέπει να έχουν ενεργή παροχή ρεύματος και να μην είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Ειδικοί όροι για καυσόξυλα, πέλετ και τηλεθέρμανση

Δεν μπορούν όλοι οι καταναλωτές να λάβουν επίδομα ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία κατοικούν. Για τα καυσόξυλα, τα πέλετ και την τηλεθέρμανση ισχύουν πρόσθετες προϋποθέσεις.

Καυσόξυλα: Η κύρια κατοικία πρέπει να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους και κλιματικό συντελεστή τουλάχιστον 0,8.

Πέλετ: Η κατοικία πρέπει να βρίσκεται σε οικισμό έως 25.000 κατοίκους, με κλιματικό συντελεστή τουλάχιστον 0,8.

Εξαιρέσεις: Δεν επιδοτούνται καυσόξυλα και πέλετ στους οικισμούς των μητροπολιτικών περιοχών Αθήνας – Πειραιά και Θεσσαλονίκης, καθώς και στον Δήμο Ιωαννίνων.

Τηλεθέρμανση: Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

Πώς κάνετε αίτηση

Η αίτηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, από την πύλη myAADE, με τους κωδικούς TAXISnet. Η διαδρομή είναι Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση. Θα δηλώσετε:

ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο και αριθμό εξαρτώμενων παιδιών

τον αριθμό παροχής ρεύματος και την ταχυδρομική διεύθυνση της κύριας κατοικίας

αν το σπίτι είναι ιδιόκτητο, ενοικιασμένο ή δωρεάν παραχωρημένο (στις δύο τελευταίες περιπτώσεις και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη)

αν είναι σε πολυκατοικία

το καύσιμο ή την ενέργεια που θέλετε να επιδοτηθεί

Το email και το τηλέφωνο τα παίρνει αυτόματα η πλατφόρμα από το myAADE.

Πριν οριστικοποιήσετε την αίτηση πρέπει να έχετε δηλώσει IBAN στην εφαρμογή «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» του myAADE. Ο λογαριασμός πρέπει να είναι δικός σας ή κοινός. Αν ζεσταίνεστε με οτιδήποτε άλλο εκτός από πετρέλαιο και ρεύμα (δηλαδή φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση), θα χρειαστεί να βάλετε και τα στοιχεία της απόδειξης: αριθμό, ποσό, ΑΦΜ και επωνυμία του πωλητή. Κρατήστε όλα τα δικαιολογητικά για πέντε χρόνια.

Αν ζεσταίνεστε με ρεύμα: ο αριθμός παροχής πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία, όπως την έχετε δηλώσει στη ΜΙΔΑ ή στη φορολογική δήλωση του 2025. Αν δεν ταυτοποιείται, γίνεται έλεγχος με το Ε9 ή το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Ο αριθμός στους λογαριασμούς της περιόδου πρέπει να είναι ίδιος με της αίτησης, αλλιώς δεν πληρώνεστε. Ο ίδιος αριθμός παροχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δύο δικαιούχους ούτε σε δύο αιτήσεις από το ίδιο ΑΦΜ.

Αν ζεσταίνεστε με πετρέλαιο: το τιμολόγιο ή η απόδειξη πρέπει να έχει εκδοθεί στο ΑΦΜ με το οποίο κάνετε την αίτηση. Ο προμηθευτής το διαβιβάζει ο ίδιος στην ΑΑΔΕ, οπότε δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε κάτι.

Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες

Πριν από τις αιτήσεις, ο διαχειριστής, ο εκπρόσωπος ή η εταιρεία διαχείρισης πρέπει να δηλώσει στην πλατφόρμα το ΑΦΜ του και της πολυκατοικίας (αν υπάρχει), την κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, τα χιλιοστά συμμετοχής στη θέρμανση και τα ονόματα όσων μένουν στα διαμερίσματα που δεν είναι επαγγελματική στέγη. Μετά μπορεί ο καθένας να κάνει τη δική του αίτηση. Όταν η θέρμανση είναι πετρέλαιο, το τιμολόγιο πρέπει να έχει εκδοθεί στο ΑΦΜ της πολυκατοικίας ή σε εκείνο με το οποίο δημιουργήθηκε το προφίλ της. Όποιος πληρώνει θέρμανση μέσω κοινοχρήστων δηλώνει και τον αριθμό της απόδειξης εξόφλησης, ή του ειδοποιητηρίου, αν δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόδειξη.

Πότε πληρώνεται

Έως 23 Δεκεμβρίου 2026: προκαταβολή. Όσοι πήραν επίδομα πέρυσι λαμβάνουν το 60% του περσινού ποσού, με αύξηση 30%. Οι νέοι δικαιούχοι παίρνουν το 50% του ποσού που τους αναλογεί, επίσης με αύξηση 30%. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι 80 ευρώ.

Έως 28 Μαΐου 2027: το υπόλοιπο ποσό, με βάση τις αγορές σας και αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή. Αν το σύνολο μένει κάτω από 100 ευρώ, η διαφορά συμπληρώνεται έως 31 Μαΐου.

Έως 30 Ιουλίου 2027: συμπληρωματική πληρωμή, μόνο για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ρεύμα.

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν θεωρείται εισόδημα και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο.

Αν απορριφθεί η αίτηση

Όποιος απορριφθεί ή πάρει λιγότερα από όσα περίμενε μπορεί να ζητήσει επανεξέταση έως τις 31 Αυγούστου 2027, από το my1521, στη διαδρομή Επιδόματα και Ενισχύσεις —> Ενισχύσεις Νοικοκυριών —> Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση. Να έχετε υπόψη ότι όποιος δηλώσει ψευδή στοιχεία αποκλείεται από το επίδομα στο μέλλον, και ό,τι έχει εισπράξει αχρεωστήτως του καταλογίζεται. Το ποσό συμψηφίζεται με το επίδομα των δύο επόμενων χειμώνων και, αν μείνει υπόλοιπο, εισπράττεται κανονικά.

Χρειάζεται, τέλος, προσοχή στα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση. Όσοι υποβάλουν ψευδή στοιχεία αποκλείονται από τη χορήγηση επιδόματος σε μελλοντικές περιόδους. Εάν έχει καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιούνται, η ΑΑΔΕ μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του. Το ποσό που καταλογίζεται συμψηφίζεται με το επίδομα των δύο επόμενων χειμερινών περιόδων και, εφόσον παραμείνει ανεξόφλητο υπόλοιπο, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις οφειλές προς το Δημόσιο.