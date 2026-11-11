Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε στην Πορτογαλία η καταιγίδα Charles, η οποία πλήττει την ηπειρωτική χώρα την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε στην Πορτογαλία η καταιγίδα Charles, η οποία πλήττει την ηπειρωτική χώρα την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, επηρεάζοντας τις αερομεταφορές και οδηγώντας τις αρχές στη λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων.

Σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, εκατοντάδες σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστά, ενώ οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της ANA, της εταιρείας διαχείρισης των πορτογαλικών αεροδρομίων, έως τις 11:00 το πρωί είχαν ακυρωθεί συνολικά 360 πτήσεις στα αεροδρόμια της Λισαβόνας, της Μαδέρας, του Φάρο και του Πόρτο.

Heavy rain lashes capital city as Storm Charles hits Portugal #AletihadNewsCenter #Portugal #Lisbon #weather #trending https://t.co/rwTlvPTyze — Aletihad English (@AletihadEn) November 11, 2026

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε το αεροδρόμιο της Λισαβόνας, όπου οι ακυρώσεις έφτασαν τις 310. Στη Μαδέρα καταγράφηκαν 22 ακυρώσεις, στο Φάρο 16 και στο Πόρτο 12. Στον συνολικό αριθμό περιλαμβάνονται τόσο οι ακυρώσεις που είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων όσο και εκείνες που αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Παράλληλα, η πορτογαλική Πολιτική Προστασία είχε καταγράψει 538 περιστατικά που συνδέονταν με την κακοκαιρία από τα μεσάνυχτα έως το μεσημέρι, σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

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Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι δυνάμεις ασφαλείας και οι στρατιωτικές μονάδες παρέμειναν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς εξακολουθούσαν να υπάρχουν κίνδυνοι από πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους και έντονη θαλασσοταραχή.

Εξασθένησε η καταιγίδα, αλλά παραμένει ο κίνδυνος από τις βροχοπτώσεις

Η εξέλιξη της καταιγίδας Charles ήταν τελικά λιγότερο απειλητική ως προς την ένταση των ανέμων σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

Σύμφωνα με το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA), ο πυρήνας της καταιγίδας διασπάστηκε στα δύο πάνω από τον Ατλαντικό, με αποτέλεσμα να εξασθενήσει πριν προσεγγίσει τις νότιες περιοχές της χώρας, μέσω του Αλγκάρβε.

Com certeza deve ser turista que não está familiarizado com o força do mar, Portugal hoje dia 10/11 está se preparando para a tempestade Charles que irá atingir o pais apartir dessa noite com seu pico amanhã dia 11/11 o instituto de metereologia diz ser muito preocupante. https://t.co/UITWmUgiwA Διαφήμιση November 10, 2026

Ωστόσο, η υποχώρηση της έντασης των ανέμων δεν σήμαινε και την εξάλειψη του κινδύνου. Οι μετεωρολόγοι συνέχισαν να προειδοποιούν για ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, κυρίως στην κεντρική και νότια Πορτογαλία.

Ο διοικητής της Πολιτικής Προστασίας Μάριο Σιλβέστρε, προειδοποίησε ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να ενταθούν κατά τη διάρκεια του απογεύματος, με το πιο κρίσιμο διάστημα να εκτιμάται μεταξύ 15:00 και 18:00. Σε ορισμένες περιοχές, οι βροχοπτώσεις αναμενόταν να συνεχιστούν έως αργά το βράδυ.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, οι αρχές αποφάσισαν το κλείσιμο των σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα, την αναστολή λειτουργίας μη απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών και την έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, πρόκειται για την πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας που αποφασίζεται το κλείσιμο των σχολείων σε εθνικό επίπεδο εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Το μέτρο αυτό αφορά περίπου 8.000 σχολικές μονάδες.

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Πλημμύρες στη Μαδέρα – Διασώθηκε άνδρας που παρασύρθηκε από τα νερά

Πριν φτάσει στην ηπειρωτική Πορτογαλία, η καταιγίδα είχε πλήξει το αρχιπέλαγος της Μαδέρας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας κατέγραψαν 137 περιστατικά από το βράδυ της Τρίτης έως τις 06:30 το πρωί της Τετάρτης, με τα περισσότερα να αφορούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές το ύψος της βροχής ξεπέρασε τα 240 χιλιοστά μέσα σε μόλις έξι ώρες.

MADEIRA: PORTUGAL DEPRESSÃO CHARLES Depois de uma noite marcada por chuva intensa e vento forte, chegam agora imagens dos estragos provocados na costa norte da ilha. A força da natureza deixou marcas visíveis, com cascatas de água, estradas inundadas e cenários impressionantes. https://t.co/KnXnIQViWX — Joara 💚💛 (@JoaraFrei) November 11, 2026

Κατά τη διάρκεια των φαινομένων, ένας άνδρας παρασύρθηκε από τα νερά όταν πλημμύρισε το γκαράζ του. Ωστόσο, εντοπίστηκε ζωντανός και διασώθηκε. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι από το πέρασμα της καταιγίδας.

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Σε επιφυλακή και η Ισπανία λόγω της κακοκαιρίας

Την ίδια ώρα, η γειτονική Ισπανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της καταιγίδας Bruna, η οποία πλήττει την Ιβηρική Χερσόνησο από την Κυριακή.

Η κακοκαιρία αναμενόταν να επηρεάσει και τις νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας, με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET να προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, των ισχυρών ανέμων και της θαλασσοταραχής.

🛰️ Foi assim que amanheceu no Atlântico, sobre Charles e Bruna. 🌀 Bruna, totalmente organizada, a enviar frentes; Charles vai passar por um processo de ciclogénese explosiva e, já hoje, provocará condições adversas durante a noite na Madeira. 🌐 https://t.co/Pdw9Jxnqyh https://t.co/M4BNx5ql5l — Meteored Portugal (@MeteoredPT) November 10, 2026

Στην κεντρική Ισπανία, οι αρχές συνέχιζαν την απομάκρυνση περισσότερων από 3.000 κατοίκων από την περιοχή Piedralaves, λόγω του κινδύνου υπερχείλισης τοπικού φράγματος.

Επίσης, οι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους την Τρίτη, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούσαν για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και ενίσχυση των βροχοπτώσεων.

Η ταυτόχρονη επέλαση των δύο καταιγίδων έχει επιδεινώσει την κατάσταση στην Ιβηρική Χερσόνησο, διατηρώντας τις αρχές σε Πορτογαλία και Ισπανία σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.