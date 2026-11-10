Κύκλωμα με «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη: Ξύπνησε από κώμα μετά από εγκεφαλικό έχοντας αποκτήσει 18 εταιρείες και χρέη

Απολογούνται σήμερα οι συλληφθέντες - Διεθνή εντάλματα για τους δυο που αναζητούνται

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το κύκλωμα φοροδιαφυγής και τους αχυρανθρώπους με δράση κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Η ζημιά στο δημόσιο, από την δράση του κυκλώματος, φτάνουν τα 203 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με καταγγελίες που διαδέχονται η μία την άλλη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχειρηματία, ο οποίος βρέθηκε σε κώμα λόγω εγκεφαλικού και όταν επανήλθε, ανακάλυψε ότι στο όνομά του είχαν συσταθεί 18 εταιρείες χωρίς καμία δική του έγκριση.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει στον ΑΝΤ1, ο λογιστής του κυκλώματος εκμεταλλεύτηκε τους προσωπικούς του κωδικούς στο Taxisnet. Την περίοδο που ο επιχειρηματίας νοσηλευόταν στην εντατική, δημιουργήθηκαν στο όνομά του 18 εταιρείες εν αγνοία του.

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«Πέρασα ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό. Ήμουν δύο μήνες σε κώμα, 4 μήνες με αναπηρική καρέκλα. Όταν σηκώθηκα από το κώμα είπα να ξανανοίξω μαγαζί. Αυτός ο άνθρωπος έκανε εταιρείες στο όνομά μου χωρίς να ξέρω. Πιτσαρία, μισθώσεις υπολογιστών. Μέχρι λογιστικό γραφείο έκανε στο όνομά μου», ανέφερε αρχικά.

Ο εν λόγω επιχειρηματίας αποτελεί έναν από τους τουλάχιστον 88 αχυρανθρώπους που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα – μαμούθ στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες κατάφεραν να τον επιβαρύνουν με χρέη που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ, μέσω των εταιρειών που άνοιγαν στο όνομά του.

Επιπλέον, καταγγέλλει ότι ο λογιστής προχωρούσε σε προσλήψεις συγγενών του στις εταιρείες και στη συνέχεια τους απέλυε, ώστε όλοι μαζί να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας.

Αχυράνθρωποι και πλασματικές εταιρείες

Τα ονόματά τους φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως βιτρίνα σε εταιρείες του κυκλώματος, αποκρύπτοντας τους πραγματικούς διαχειριστές.

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Η λίστα των υπόπτων ξεπερνά τα 1.280 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Ερρικός Πετιλόν, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με το κύκλωμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, δώδεκα από τους αχυρανθρώπους είχαν ήδη αποβιώσει, με το κύκλωμα να εκμεταλλεύεται τον θάνατό τους για να τους φορτώσει χρέη κατά το δοκούν.

«Έχω ένα σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή με πλησίασαν να μπω μέτοχος σε επιχείρηση εστίασης. Δέχτηκα να μπω συνέταιρος γιατί πήγαινε καλά η επιχείρησή τους. Στην αρχή λάμβανα κάποια μερίσματα και όταν άρχισαν να έρχονται χρέη από εταιρείες που δεν ήξερα, εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Προσπάθησα να ρυθμίσω τα χρέη τους αφού ήταν στο όνομά μου, ενώ πίεζα και τους συνεταίρους μου να πληρώσουν τις οφειλές τους», αναφέρει ακόμα ένας από τους αχυρανθρώπους.

Στην ίδια δικογραφία αποκαλύπτεται πως καθαρίστρια εμφανίζεται να έχει συνολικά 12 εταιρείες στο όνομά της, με χρέη που ξεπερνούν το 1,2 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, διανομέας με μηδενικά εισοδήματα τα τελευταία δύο χρόνια εμφανίζεται ως μέτοχος σε 9 εταιρείες, με χρέη που αγγίζουν τις 882.000 ευρώ.

Στους ελεγκτές δήλωσε ότι δεν γνώριζε καμία από τις εταιρείες που είχαν συσταθεί στο όνομά του.

Μία 28χρονη εργαζόμενη, ενώ ήταν έγκυος, αποδέχτηκε να αναλάβει θέση διαχειρίστριας εταιρείας επειδή φοβήθηκε ότι διαφορετικά θα έχανε τη δουλειά της.

Σήμερα στον ανακριτή οι συλληφθέντες – Το «βαθύ λαρύγγι» στην έρευνα

Ενώπιον του ειδικού ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικού κυκλώματος, με αχυρανθρώπους με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στην Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή, δύο ακόμη άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αρχές.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», για να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση, ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ένας από τους συλληφθέντες, λογιστής που παραμένει υπό κράτηση, διακομίστηκε χθες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, η κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου κρίνεται σοβαρή. «Έχω πληροφόρηση προ ολίγων λεπτών πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος επρόκειτο, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, να ανοίξει σήμερα τον κύκλο των απολογιών.

Δομή και λειτουργία του κυκλώματος

Σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος προέκυψαν από την έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές εντόπισαν ψηφιακά αρχεία, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και δεδομένα που φέρονται να συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά από τα καταστήματα δεν άλλαζαν καθόλου την εικόνα τους, ούτε καν σε επίπεδο εξοπλισμού. Παρέμεναν ουσιαστικά ίδια, παρά το γεγονός ότι άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν να τα διαχειρίζεται.

Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε αρχείο με τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, το οποίο παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης.

Το συγκεκριμένο αρχείο περιείχε αναλυτική καταγραφή και απογραφή του εξοπλισμού του καταστήματος. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, η διαδικασία αυτή γινόταν προκειμένου ο εξοπλισμός να μεταβιβάζεται στην επόμενη εταιρεία που αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη εταιρεία, διατηρώντας το ίδιο κατάστημα χωρίς εμφανείς αλλαγές.

Έτσι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η αλλαγή του εταιρικού σχήματος δεν γινόταν αντιληπτή από τους πελάτες ή τους επισκέπτες του καταστήματος.

Τα 161 ΑΦΜ και οι κοινές διευθύνσεις email

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα δεύτερο ψηφιακό αρχείο, στο οποίο εντοπίστηκαν 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να έπαιξε και ο εντοπισμός κοινών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τουλάχιστον 250 εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση χρησιμοποιούσαν είτε την ίδια διεύθυνση email είτε παραλλαγές της, τουλάχιστον για την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία στις τέσσερις εταιρείες της υπόθεσης, στοιχείο που βοήθησε τους ελεγκτές να συνδέσουν μεταξύ τους τα κομμάτια της έρευνας.

Οι ελεγκτές επιχείρησαν να διασταυρώσουν σε ποιους ανήκαν οι συγκεκριμένοι αριθμοί και διαπίστωσαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ που συνδέονταν με τις αντίστοιχες εταιρείες. Αντίθετα, στα τηλέφωνα απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.

Τέσσερις γνωστοί πρώην αθλητές στη λίστα των 1.280 εμπλεκομένων

Τέσσερις παλαίμαχοι αθλητές, τρεις πρώην ποδοσφαιριστές και ένας πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση των τεσσάρων φερόμενων ως διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων στον χώρο της εστίασης, την οποία ερευνά η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για τους Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, καθώς και τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή Παναγιώτη Λιαδέλη. Τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 1.283 κατηγορουμένων της υπόθεσης. Η ογκώδης δικογραφία διαβιβάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Στη σελίδα 16 του διαβιβαστικού περιλαμβάνεται το όνομα του παλαίμαχου διεθνούς ποδοσφαιριστή Παντελή Καφέ, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Euro 2004, μαζί με τα δύο αδέλφια του, Δ.Κ. και Α.Κ.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ο Δ.Κ. συγκαταλέγεται στα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη του δεύτερου κυκλώματος, καθώς εμφανίζεται να έχει τον ρόλο του εν τοις πράγμασι διαχειριστή.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων συγκεκριμένης εταιρείας, καθώς και μηνυτήριες αναφορές από τον ΕΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Ειδικότερα, για τον Δ.Κ. έχει καταγραφεί μηνυτήρια αναφορά σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές ύψους 42.836,61 ευρώ, ενώ για τον Α.Κ. περιλαμβάνονται τρεις μηνυτήριες αναφορές, συνολικού ύψους 104.602,68 ευρώ.

Στην ίδια σελίδα της δικογραφίας εμφανίζεται και ο Σπύρος Βάλλας, ο οποίος αγωνιζόταν στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Το όνομά του περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κατηγορουμένων, χωρίς ωστόσο από τα συγκεκριμένα στοιχεία να προκύπτει ποιος φέρεται να ήταν ο ρόλος του στη λειτουργία των κυκλωμάτων.

Στον ίδιο κατάλογο βρίσκεται και ο Πέτρος Κανακούδης, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν ως αριστερός μπακ.

Ο Κανακούδης ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες και την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στη Βέροια, τον Αστέρα Τρίπολης, τον ΠΑΣ Γιάννινα, τον Ηρακλή, τον Απόλλωνα Σμύρνης και την Κέρκυρα.

Μάλιστα, ο Πέτρος Κανακούδης και ο Σπύρος Βάλλας υπήρξαν συμπαίκτες στη Βέροια την αγωνιστική περίοδο 2005-2006. Από την ίδια πόλη κατάγονται και οι αδελφοί Καφέ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Λιαδέλης, το όνομα του οποίου εμφανίζεται στη σελίδα 41 του διαβιβαστικού.

Στη σελίδα 101 καταγράφεται ως κατηγορούμενη στην ίδια υπόθεση και η μητέρα του, Π.Λ. Ωστόσο, στα στοιχεία που παρατίθενται δεν υπάρχει ειδικότερη αναφορά στον φερόμενο ρόλο του πρώην καλαθοσφαιριστή ή της μητέρας του στα τέσσερα κυκλώματα.

Διεθνή εντάλματα σύλληψης

Στην υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε και η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην ΕΡΤ.

«Όσο περισσότεροι εμπλεκόμενοι υπάρχουν σε μια υπόθεση, τόσο πιο δύσκολο είναι για την αρμόδια αρχή που πραγματοποιεί την έρευνα να διαπιστώσει ουσιαστικά την πραγματική σχέση των βασικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας», δηλαδή όπως εξήγησε ότι πίσω από τους αχυρανθρώπους βρίσκεται ένας συγκεκριμένος άνθρωπος.

Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι προς το παρόν η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει κάποια εμπλοκή στην υπόθεση καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει προς το παρόν ζητηθεί ούτε από την ΑΑΔΕ ούτε από την αρμόδια εισαγγελική ανακριτική αρχή.

«Η μία εταιρεία άνοιγε μετά την άλλη και έκλεινε μετά την άλλη και ουσιαστικά όταν προκαλούνταν τα χρέη προς το ελληνικό Δημόσιο. Στο ελληνικό Δημόσιο φαίνεται ότι οι οφειλές ανήκουν στον αχυράνθρωπο κι όχι στον πραγματικό ιδιοκτήτη που βρισκόταν πίσω από την εταιρεία», εξήγησε.

Σχετικά με τους δύο επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης και ερευνώνται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση και οι οποίοι αναζητούνται η κυρία Δημογλίδου, τόνισε ότι θα διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη και ανέφερε ότι όσοι έχουν διαφύγει της σύλληψης μπορεί να αντιμετωπίσουν πέραν των ενταλμάτων σύλληψης στην Ελλάδα και διεθνή εντάλματα σύλληψης.