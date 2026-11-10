Βίντεο – εικόνες: Στον ανακριτή οι «αχυράνθρωποι» για το κύκλωμα φοροδιαφυγή στη Θεσσαλονίκη – Ανάμεσά τους και ο Ερρίκος Πετιλόν

Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίοι συνδέονται με δεκάδες γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη

Στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν το πρωί επτά από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους για την υπόθεση με τους φερόμενους «αχυρανθρώπους» σε νυχτερινά κέντρα της πόλης. Οι κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία στελεχών της ΟΠΚΕ και παρουσιάστηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν.

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Η υπόθεση αφορά τη φερόμενη χρήση εικονικών ιδιοκτητών και διαχειριστών σε επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης, με σκοπό την απόκρυψη των πραγματικών προσώπων που ασκούσαν τον έλεγχο και τη δραστηριότητά τους.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ και οι πραγματικοί επιχειρηματίες

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους επιχειρηματίες που φέρονται να ασκούσαν στην πραγματικότητα τη δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας ως βιτρίνα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίοι συνδέονται με δεκάδες γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στα δικαστήρια – Φωτογραφίες