Κύκλωμα με αχυρανθρώπους: Διέγραφαν άρον άρον στοιχεία και συνομιλίες – «Στο τσακ πρόλαβες να μην την χρησιμοποιήσω»

Η «ομερτά» του κυκλώματος, την οποία εφάρμοζαν και αρχηγικά μέλη των λογιστών που παρουσίαζαν ως τυχαία την εμπλοκή τους

Πριν καν εμφανιστούν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις, ψηφιακά στοιχεία, email και μηνύματα, είχαν διαγραφεί. Με αυτόν τον τρόπο, σε συνδυασμό με μία ιδιότυπη «ομερτά», το τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής με δεκάδες «αχυρανθρώπους», προσπαθούσε να εξαφανίσει τα ίχνη του. Οι εμπλεκόμενοι, όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό της ομάδας ΔΕΟΣ, η οποία προκάλεσε «αναταραχή» στη νύχτα της Θεσσαλονίκης, φέρεται πως είχαν στήσει ένα χαοτικό δίκτυο συνεχών μεταβολών, με σκοπό να κρατήσουν στο απόλυτο σκοτάδι τους πραγματικούς διαχειριστές.

Οι έρευνες της ειδικής ομάδας της ΑΑΔΕ ξεκίνησαν το 2024 και επεκτάθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, όπως η Καβάλα, οι Σέρρες και η Κατερίνη.

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Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι», διήρκεσε δύο χρόνια, με τις οφειλές προς το Δημόσιο να φτάνουν τα 206.269.437 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να ανέρχονται σε 1.283, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού, τα οποία έχουν ιδιοκτησιακές σχέσεις με εταιρείες, ενώ οι περίπου 80 αχυράνθρωποι εμφανίζονταν ως εταίροι ή διαχειριστές, με ορισμένους να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε περισσότερες από δέκα εταιρείες.

Τα τέσσερα κυκλώματα

Στο διαβιβαστικό περιγράφονται τέσσερα κυκλώματα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Πίσω από τις εκατοντάδες επιχειρήσεις, τις συνεχείς αλλαγές ΑΦΜ και «αχυρανθρώπων» που εμφανίζονταν ως διαχειριστές κρύβονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες.

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Στο πρώτο κύκλωμα φέρεται πως χρησιμοποιηθήκε μία «δεξαμενή» 39 προσώπων για τη δημιουργία και την διαχείρηση 393 εταιρειών. Κομβικό ρόλο στο συγκεκριμένο κύκλωμα φέρεται να διαδραμάτιζε ο λογιστής Π.Κ., ο οποίος χαρακτηριζόταν ως ο «αρχηγός της “δεξαμενής” αχυρανθρώπων», ταυτότητες των οποίων εντοπίστηκαν στον υπολογιστή του, όπως και πρότυπα εικονικών μισθώσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης. Η ανάλυση των αρχείων έδειξε ότι το λογιστικό γραφείο είχε ιδρύσει ή τροποποιήσει ηλεκτρονικά τις 272 από τις 393 εταιρείες, ενώ στον υπολογιστή του βρέθηκαν ταυτότητες «αχυρανθρώπων» και έγγραφα-πρότυπα για εικονικές μισθώσεις. Για τις υπόλοιπες 121 εταιρείες, η μεταβίβαση κωδικών σε τρίτους (λογιστές και δικηγόρο) εξασφάλιζε ότι τα ίδια πρόσωπα θα εμφανίζονταν παντού, κρύβοντας τους αληθινούς εγκεφάλους.

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Συνολικά 27 πρόσωπα, που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι σε 219 εταιρείες, σχημάτισαν τον «πυρήνα» του δεύτερου κυκλώματος, πίσω από το οποίο είχε στηθεί ένα καλοδουλεμένο σύστημα «εξαφάνιστης» των πραγματικών διαχειριστών. Η κατάθεση ενός λογιστή από τις Σέρρες αποκαλύπτει το παρασκήνιο του μηχανισμού. Ο δικηγόρος του έδινε έτοιμους κωδικούς Taxisnet και ταυτότητες «αχυρανθρώπων». Ο ίδιος κάνει λόγο για εξουσιοδοτήσεις «φασόν», όπου η σφραγίδα έπεφτε στο ίδιο σημείο, ενώ οι υπογραφές που αποδίδονταν στους ίδιους ανθρώπους ήταν διαφορετικές. Όσο για τα χρήματα; Ο λογιστής εισέπραττε ένα μικρό ποσό, 150-200 ευρώ τον μήνα, ενώ οι οι αμοιβές για τους εμφανιζόμενους ως διαχειριστές κυμαίνονταν από 2.000 έως 2.500 ευρώ, ποσά που, σύμφωνα με την κατάθεση, κατέληγαν στην τσέπη του δικηγόρου.

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Το «επιχειρησιακό κέντρο» του τρίτου κυκλώματος φέρεται πως αποτελούσε ένα λογιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο παρουσιάζεται η διαχείριση ενός δικτύου άνω των 80 εταιρειών Στο προσκήνιο οκτώ πρόσωπα έπαιζαν τις «μουσικές καρέκλες», εναλλασσόμενα ως διαχειριστές ή εταίροι σε 56 εταιρείες για να δίνουν την ψευδαίσθηση της ζωντανής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τον συντονισμό του μηχανισμού είχε, κατά την έρευνα, ο λογιστής του γραφείου.

Σε άλλο λογιστικό γραφείο και με μια νέα «δεξαμενή» 29 ατόμων το μοτίβο επαναλαμβανόταν, αποτελώντας το τέταρτο κύκλωμα. Εναλλαγές ρόλων σε 152 εταιρείες και συστηματική κατάχρηση των ψηφιακών ταυτοτήτων των «μπροστινών». Στους υπολογιστές βρέθηκαν ψηφιοποιημένες ταυτότητες, χρήση κωδικών Taxisnet και gov.gr για 23 άτομα, καθώς και έγγραφα με υποκλαπείσες ψηφιακές υπογραφές. Τα χρήματα διακινούνταν μέσω Ιρλανδίας και της πλατφόρμας MyPOS, ενώ το κύκλωμα μάζευε χρηματικά εντάλματα από δημόσιους διαγωνισμούς και δημοπρασίες αιγιαλού. Σαν να μην έφταναν αυτά, εισπράκτορες του κυκλώματος γύριζαν σε περισσότερα από 32 καφέ, μπαρ και beach bars, από τα οποία εισέπρατταν τις αμοιβές για τη λογιστική παρακολούθηση και μετέφεραν οδηγίες.

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Η «ομερτά»

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, κατά την διενέργεια των ελέγχων, διαπιστώθηκε ως επαναλαμβανόμενο στοιχείο σε σύνολο καταστημάτων, η πρακτική αδυναμία εξακρίβωσης του προσώπου ή των προσώπων που ασκούν την πραγματική διοίκηση και φέρονται ως πραγματικοί ιδιοκτήτες/εκμεταλλευτές των επιχειρήσεων.

Όπως επισημαίνεται, στο σύνολο των επιχειρήσεων ως νόμιμοι εκπρόσωποι και μέλη των εταιριών είχαν δηλωθεί άτομα που είχαν κοινά χαρακτηριστικά:

Δεν διαθέτουν προσωπική περιουσία, ούτε και κεφάλαια για να λειτουργούν επενδυτικά,

Εμφανίζουν έντονη και ξαφνική επιχειρηματική δραστηριότητα, εμπλεκόμενοι σε πολλές επιχειρήσεις εστίασης χωρίς να έχουν πρότερη εμπειρία στο χώρο,

Η εργασιακή τους εμπειρία πριν την ίδρυση των πολλών επιχειρήσεων είναι σε θέσεις σερβιτόρου, λάντζας και διανομέα.

Κατά το διάστημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας συνεχίζουν να απασχολούνται ως μισθωτοί σε άλλες επιχειρήσεις εστίασης σε ίδιες θέσεις. Στις επιχειρήσεις στις οποίες μετέχουν παρουσιάζουν συσσωρευμένα φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη και τα εισοδήματά τους λίγο πριν την ενασχόλησή τους με την επιχειρηματική δραστηριότητά τους είναι χαμηλά ή και μηδενικά – κάτι που δεν παραπέμπει σε επιχειρηματίες.

Οι ελεγκτές, διαπίστωσαν πολυπληθή στελέχωση από πρόσωπα, τα οποία δεν ήταν αναγκαίο να γνωρίζονται μεταξύ τους. Αρκούσε το κάθε χρησιμοποιούμενο πρόσωπο να εντάσσει τη βούλησή του στη συλλογική εγκληματική επιδίωξη και να αποδέχεται, έστω σιωπηρά, την υποταγή της ατομικής δράσης του στους σκοπούς της οργάνωσης. Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα, δικαιολογείται και η ιδιότυπη «ομερτά» των εξεταζόμενων υπεύθυνων καταστημάτων, κατά τρόπο ώστε η συμβολή του να εντάσσεται λειτουργικά στο ενιαίο επιχειρησιακό σχήμα και στη διαρκή εγκληματική δραστηριότητα.

Την ιδιότυπη «ομερτά» χρησιμοποιούσαν και τα αρχηγικά μέλη των λογιστών που παρουσίαζαν ως τυχαία την όποια εμπλοκή τους και πως δε γνώριζαν τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Ακόμα και στους επιτόπιους ελέγχους, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ποτέ δεν εμφανίστηκε κάποιος διαχειριστής αχυράνθρωπος, και όποτε αναζητήθηκε, είτε δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του είτε υπήρχε φραγή εισερχομένων κλήσεων. Παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις των χειραγωγημένων εργαζομένων υπευθύνων καταστημάτων πως ήταν υπαρκτό πρόσωπο ο διαχειριστής-αχυράνθρωπος, υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις εργαζομένων που ουδέποτε είχαν συναντήσει τον διαχειριστή.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν στους ελεγκτές και οι «πανομοιότυπες απαντήσεις» από εργαζόμενους που χρησιμοποιούσαν ακριβώς την ίδια φρασεολογία όπως: «Δεν γνωρίζω τους διαχειριστές», «βρήκα τη δουλειά από φίλο», «πληρωμή σε φάκελο χωρίς όνομα». Πριν από τις ένορκες καταθέσεις του 2026, κατηγορούμενος λογιστής του πρώτου κυκλώματος, που χαρακτηρίζεται ως ο «αγοραστής των ψηφιακών κωδικών», φέρεται πως ήρθε σε επαφή με εργαζομένους για να τους καθοδηγήσει, εξασφαλίζοντας ότι θα δώσουν πανομοιότυπες απαντήσεις περί άγνοιας των ιδιοκτητών.

Η καταστροφή στοιχείων και η μεταβίβαση λογιστηρίου

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, ο φάκελος της αλληλογραφίας του Ι.Κ. – που χαρακτηρίζεται ως ο «νομικός εγκέφαλος» – βρέθηκε εντελώς κενός, καθώς πιθανολογείται ότι διεγράφησαν τα emails, μετά τον στοχευμένο έλεγχο την προηγούμενη μέρα στις Σέρρες, στο λογιστικό γραφείο κατηγορούμενου λογιστή που ήταν ο «επιχειρησιακός εκτελεστής» του δεύτερου κυκλώματος.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, η εσπευσμένη ψηφιακή διαγραφή εγγράφων τροποποίησης των αχυρανθρώπων αποτελεί έμμεση ομολογία ενοχής.

Στις 27 Ιανουαρίου του 2025, ο λογιστής Π.Κ. φέρεται πως έκανε διακοπή εργασιών και ουσιαστικά μεταβίβασε το λογιστήριό του στον Γ.Κ., ο οποίος ήταν υπάλληλός του. Η εργασιακή εμπειρία του δεύτερου ήταν μπάρμαν, σερβιτόρος και ταμίας σε καταστήματα εστίασης. Το λογιστήριό του, λειτούργησε με το ίδιο προσωπικό στον ίδιο χώρο.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με τους ελεγκτές, λόγω της έρευνας που βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Π.Κ. επιδίωξε τυπικά να μην φαίνεται και λειτουργεί πλέον ως υποκρυπτόμενος έχοντας αχυράνθρωπο για το λογιστήριό του.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν έλεγχο στο λογιστικό γραφείο στις 10 Μαρτίου του 2026 για συλλογή στοιχείων από τους υπολογιστές. Όπως επισημαίνεται, οι εργαζόμενοι αντιδρούσαν την ώρα του ελέγχου, υπήρχε ένταση και γενικότερα, με άγνωστο τρόπο, κατάφεραν να ειδοποιήσουν κάποιους και απομακρυσμένα σβήνονταν στοιχεία από τους υπολογιστές. Το κλιμάκιο έλεγξε τους οκτώ υπολογιστές και κατέσχεσε ψηφιακό υλικό. Οι τέσσερις υπολογιστές δεν είχαν τίποτα αποθηκευμένο – προφανώς σκοπίμως διαγράφηκαν σε προγενέστερο χρόνο τα στοιχεία εφόσον γνώριζαν την εμπλοκή τους στο κύκλωμα αχυρανθρώπων.

Το συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο φέρεται πως λειτουργούσε ως «πλυντήριο» νομιμοφάνειας της οργάνωσης του πρώτου κυκλώματος. Δημιουργούσε το απαραίτητο εταιρικό προπέτασμα (εταιρείες-φαντάσματα), ώστε οι πραγματικοί διαχειριστές να παραμένουν στο σκοτάδι και να απολαμβάνουν τα κέρδη χωρίς να φαίνονται πουθενά. Ο Π.Κ. χαρακτηρίζεται ως ο «αρχιτέκτονας του εταιρικού και φορολογικού μηχανισμού της οργάνωσης του πρώτου κυκλώματος», καθώς, χωρίς την υπηρεσία του λογιστικού του γραφείου, σύμφωνα με τους ελεγκτές, η εγκληματική οργάνωση δεν θα μπορούσε να ασκήσει καμία οικονομική δραστηριότητα, ούτε να εισπράξει και να νομιμοποιήσει τα κέρδη της.

«Στο τσακ με πρόλαβες»

Στις 31 Ιανουαρίου του 2023, ο Ι.Κ., που σύμφωνα με τους ελεγκτές άλλαζε αχυρανθρώπους στα καταστατικά, στέλνει το ΑΜΚΑ μίας αχυρανθρώπου σε κατηγορούμενο λογιστή του δεύτερου κυκλώματος. Την επόμενη ημέρα, στέλνει ξανά μήνυμα λέγοντάς του: «Καλησπέρα και συγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο θα σου στείλω άλλον», με τον δεύτερο να απαντά «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. Οκ».

Ο Ι.Κ. – πάροχος και νομικός εγκέφαλος του δεύτερου κυκλώματος – σύμφωνα με την έρευνα, είχε την ευθύνη να βρίσκει αχυρανθρώπους και να εξασφαλίζει τις φωτογραφίες των ταυτοτήτων τους. Κατήρτιζε πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις και εξοσιοδοτήσεις, ενώ παράλληλα, αποφάσιζε ποια πρόσωπα θα «κάψει» ή θα αποσύρει αν υπήρχε κίνδυνος εντοπισμού, όπως στην παραπάνω περίπτωση.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, αναζητήθηκε το email του, και εντοπίστηκε ως επαφή αποθηκευμένη στο λογαριασμό της Μ.Τ. (σ.σ. εκτελεστής φορολογικών τεχνασμάτων δεύτερου κυκλώματος), αλλά ήταν κενός. Σύμφωνα με την έρευνα, δεν υπήρχαν μηνύματα ούτε εισερχόμενα, ούτε απεσταλμένα. «Πιθανολογείται σφόδρα ότι εκκαθαρίστηκε από αρχεία μετά τους προηγηθέντες ελέγχους» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγγραφο.

Η λογίστρια, σύμφωνα με τις έρευνες, υπάκουσε άμεσα στις οδηγίες του δικηγόρου και διέγραψε τα μηνύματά τους πριν την άφιξη του κλιμακίου, αποδεικνύοντας, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, «δόλο και προσπάθεια συγκάλυψης».