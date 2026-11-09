«Σπυριδούλα»: Η αληθινή ιστορία που συγκλόνισε την Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή

Μια συγκλονιστική θεατρική παράσταση, βασισμένη σε μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις που σημάδεψαν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Η «Σπυριδούλα» της Στέβης Λύτρα ζωντανεύει επί σκηνής τη δραματική ιστορία της ανήλικης ψυχοκόρης Σπυριδούλας, μιας υπόθεσης που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία και ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο ζητήματα κακοποίησης, εκμετάλλευσης και καταπάτησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Μέσα από μια ιδιαίτερη δραματουργική αφήγηση, με αισθητική που παραπέμπει σε film noir, η παράσταση φωτίζει τις σκοτεινές πλευρές της εξουσίας, του φόβου και της σιωπής.

Η «Σπυριδούλα» δεν επιστρέφει στη σκηνή μόνο ως μια ιστορία του παρελθόντος. Αναμετριέται με τη μνήμη και φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα διαχρονικά, που εξακολουθούν να απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία.

Μια παράσταση βαθιά ανθρώπινη, σκληρή και συγκινητική, που σοκάρει, προβληματίζει και υπενθυμίζει πως η μνήμη δεν είναι απλώς καταγραφή του παρελθόντος· είναι ευθύνη απέναντι στο παρόν και το μέλλον.

Γιατί κάποιες ιστορίες δεν πρέπει να ξεχνιούνται

Πρωταγωνιστούν

Ρούλα Πεντεζίδου Βασιλεία Βλάχου Νικόλας Στυλιανός Χανακούλας Μιχάλης Μιχαλάκος

Συντελεστές

Κείμενο – Δραματουργία: Στέβη Λύτρα Κοστούμια: Κρυσταλλία Λύτρα Σχεδιασμός Φωτισμού & Βιντεογράφηση: Αλεξάνδρα Λύτρα Art Director: Στέβη Λύτρα

Θέατρο Αλκμήνης

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