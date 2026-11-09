Αντώνης Ρέμος: Επιστροφή στο σπίτι του – Στη σκηνή με Δέσποινα Βανδή και Νατάσα Θεοδωρίδου! (Δείτε βίντεο)

Χθες το βράδυ στο Nox πραγματοποιήθηκε μια μοναδική βραδιά έπειτα από ένα sold out διήμερο με οικοδέσποινες την Νατάσσα Θεοδωρίδου και την Δέσποινα Βανδή.

Οι 2 τους κέρδισαν τις εντυπώσεις και την Κυριακή παρευρέθηκαν αρκετοί συνάδελφοι, άνθρωποι των media αλλά και τραγουδιστές και τραγουδίστριες για να στηρίξουν αυτό το πολυαναμενόμενο σχήμα.

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Ανάμεσα τους η Έλλη Κοκκίνου, ο Πέτρος Ιακωβίδης, αλλά και ο Αντώνης Ρέμος ο οποίος επέστρεψε στο σπίτι του, μετά από επιλογή στο να απέχει φέτος από την νυχτερινή Αθήνα.

Ο ίδιος ανέβηκε στη σκηνή με αρκετή διάθεση, τραγούδησε με την Νατάσσα Θεοδωρίδου και την Δέσποινα Βανδή, αγκαλιαστήκανε και μοιραστήκανε ξεχωριστές στιγμές.

Όπως είπαν άλλωστε είχαν ξεκινήσει μαζί και μετράνε μια φιλία 40 χρόνων.

Ακόμη ρίξανε και μια ωραία ιδέα “στο τραπέζι”.

Γιατί να μην τραγουδάνε μαζί τις Κυριακές;