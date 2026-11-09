Η Μάγδα Βαρούχα στο Κλακάζ +Special Guests

Μετά από δύο χρόνια δημιουργικής μουσικής συνύπαρξης με τον Χρήστο Αδαμόπουλο, η Μάγδα Βαρούχα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της διαδρομή και ανεβαίνει στη σκηνή του Κλακάζ για δύο ξεχωριστές εμφανίσεις, στις 11 και 25 Νοεμβρίου.

Με ανανεωμένο ήχο, αγαπημένα τραγούδια, προσωπικές δημιουργίες και special guests που θα δώσουν το δικό τους στίγμα σε κάθε βραδιά, η Μάγδα Βαρούχα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει διαφορετικές μουσικές επιρροές και αναδεικνύει την ιδιαίτερη καλλιτεχνική της ταυτότητα.

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Με τη χαρακτηριστική φωνή, την εκφραστικότητα και τη δική της μουσική αισθητική, δημιουργεί μια ζωντανή μουσική εμπειρία όπου το γνώριμο συναντά το απρόσμενο, οι αγαπημένες μελωδίες αποκτούν νέα πνοή και κάθε εμφάνιση επιφυλάσσει διαφορετικές στιγμές και εκπλήξεις.

Παραγωγή: Musayeta Entertainment