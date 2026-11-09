«Οι Θησαυροί της Καρθαίας» – Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου των ΝΕΩΝ Μάνου Χαραλαμπάκη

Μια ιστορία για την αξία του περιβάλλοντος και τους θησαυρούς της φύσης

Ο Κωστής και η Μαρία ξεκινούν την καθιερωμένη πεζοπορία για να πάνε στην αγαπημένη τους παραλία της Τζιας (Κέας). Στην Καρθαία με τ’ αρχαία. Βλέπουν τα σκουπίδια δίπλα στον ξεχειλισμένο κάδο της παραλίας. Μαζεύουν λίγα και σπεύδουν για βουτιά στα καταγάλανα νερά κάτω από την ακρόπολη της Καρθαίας. Αλλά τα υπόλοιπα σκουπίδια; «Αν δεν μαζέψουμε τα σκουπίδια ενώ τα βλέπουμε, είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν στη θάλασσα. Και στο τέλος θα κολυμπάμε μέσα στα σκουπίδια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα ψάρια και τις χελώνες δεν τα λυπάσαι;

Γιατί να φάνε πλαστικά; Θυμάσαι την παροιμία που μας λένε οι παλιοί, «όποιος κατουράει στη θάλασσα θα το βρει στο αλάτι»; Κάτι ανάλογο ισχύει και με τα σκουπίδια. Όποιος ρίχνει πλαστικά στη θάλασσα θα τα βρει στα ψάρια».

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Τα παραινετικά λόγια της Μαρίας προς τον Κωστή συμπυκνώνουν ίσως όλο το νόημα του νέου βιβλίου του Μάνου Χαραλαμπάκη «Οι Θησαυροί της Καρθαίας» (εκδόσεις Μ.Σιδέρη, εικόνες, Δ.Πέππα). Επιδίωξη του συγγραφέα δεν είναι άλλη από την ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων για την προστασία της φύσης.

Με το νέο του παιδικό βιβλίο (μετά το «Με ποδηλατάκι γοργό γοργό κινούμαι στη γειτονιά και την ωφελώ», εκδόσεις Μ.Σιδέρη, εικόνες, Κ.Σκλαβενίτη) ο Aρχισυντάκτης της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» Μάνος Χαραλαμπάκης ασχολείται και πάλι με μία ιστορία που έχει στόχο να μας υπενθυμίσει ότι το περιβάλλον είναι η ζωή μας και γι’ αυτό έχουμε χρέος να το προστατεύουμε.

Μέσα από μία περιπέτεια στη μοναδική φύση της Κέας και της Καρθαίας ο Μάνος Χαραλαμπάκης…οδηγεί τα παιδιά σε όμορφα μονοπάτια, ώστε να μάθουν να αγαπούν, να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον και τους θησαυρούς της γης μας.

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Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Μάνος Χαραλαμπάκης γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα αλλά η καταγωγή του είναι από την άγρια φύση της Κρήτης. Σπούδασε δημοσιογραφία και είναι απόφοιτος του τμήματος «Ευρωπαϊκών Σπουδών: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Είναι αρχισυντάκτης στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, όπου εργάζεται από το 1998, καλύπτοντας τα ρεπορτάζ: ελεύθερο, εκκλησιαστικό, περιβαλλοντικό, πολιτικό, υπουργείου Άμυνας.

Το 2013 δημιούργησε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ (www.tanea.gr) τη στήλη-blog για το ποδήλατο, «Ορθοπεταλιές». Toν Ιούνιο του 2022 ξεκίνησε να παρουσιάζει στην Athens Voice το Podcast «Mετακινήσου αλλιώς», που μας παροτρύνει να περιορίσουμε το αυτοκίνητο και να μετακινηθούμε με άλλα μέσα στην πόλη. Τον Φεβρουάριο του 2024 εκδόθηκε το πρώτο του βιβλίο από τις εκδόσεις Μ.Σιδέρη με τίτλο «Με ποδηλατάκι γοργό γοργό κινούμαι στη γειτονιά και την ωφελώ», το οποίο μας προτρέπει να βοηθήσουμε το περιβάλλον, την υγεία και την πόλη μας κάνοντας τις κοντινές μας μετακινήσεις όχι με το αυτοκίνητο, αλλά με το ποδήλατο.

Έχει βραβευτεί (2008) από τον Πανελλαδικό Σύνδεσμο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων για τη μακρόχρονη δημοσιογραφική προσφορά του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία.

Διαθέτει αυτοκίνητο αλλά το 90% των μετακινήσεών του μέσα στην πόλη γίνεται με το ποδήλατο.