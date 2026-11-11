Πολ Τζορτζ: «Εκτέλεσε» τους Σίξερς και πανηγύρισε με άσεμνη χειρονομία (vid)

Ο τριανταπεντάχρονος φόργουορντ σημείωσε 36 πόντους σε 30 λεπτά συμμετοχής οδηγώντας τη Βοστώνη στη νίκη απέναντι στην πρώην ομάδα του με κυριαρχική εμφάνιση

Με τον καλύτερο τρόπο απάντησε ο Πολ Τζορτζ στην πρώην ομάδα του, καθώς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς, οδηγώντας τη Βοστώνη στη νίκη. Ο Αμερικανός σταρ δεν περιορίστηκε, όμως, στην αγωνιστική του απάντηση, αφού μετά τη λήξη της αναμέτρησης φρόντισε να στείλει και ένα ξεχωριστό μήνυμα προς την πλευρά των Σίξερς.

Ο Τζορτζ είχε κάθε λόγο να θέλει να ξεχωρίσει απέναντι στην ομάδα που είχε αφήσει πίσω του το καλοκαίρι, με τους Σίξερς να τον παραχωρούν στη Βοστώνη στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον Τζέιλεν Μπράουν. Ο 35χρονος φόργουορντ δεν ξέχασε την εξέλιξη και φρόντισε να δώσει την απάντησή του μέσα στο παρκέ.

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36 πόντοι και κυριαρχική εμφάνιση

Ο PG13 αγωνίστηκε για 30 λεπτά και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους, έχοντας 8/11 δίποντα, 6/11 τρίποντα και 2/2 βολές. Παράλληλα, μάζεψε πέντε ριμπάουντ, πραγματοποιώντας μία από τις πιο παραγωγικές εμφανίσεις του το τελευταίο διάστημα.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος πρόσθεσε 21 πόντους, με τη Βοστώνη να βρίσκει τις λύσεις που χρειαζόταν για να φτάσει στην επικράτηση.

Το πανηγυριστικό μήνυμα μετά τη λήξη

Ο Τζορτζ, πάντως, είχε κρατήσει το καλύτερο για το τέλος. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, πανηγύρισε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, κάνοντας αρχικά την κίνηση σαν να παίζει μπόουλινγκ και να ρίχνει την μπάλα. Αμέσως μετά, ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο, σε μια χειρονομία που έμοιαζε να απευθύνεται στην πρώην ομάδα του.

Ο Αμερικανός συνδύασε έτσι την εξαιρετική του εμφάνιση με έναν προκλητικό πανηγυρισμό, βάζοντας τη δική του υπογραφή σε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσουν οι φίλοι των Σίξερς.