Σχετικά με πρόσφατη εκδήλωση κρούσματος μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του Τμήματος Κτηνιατρικής οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, αναφέρουν:

Ο φοιτητής μας στις 4 Απριλίου εκδήλωσε υψηλό πυρετό με κεφαλαλγία και την επομένη ημέρα πήγε στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου Τρικάλων με τα παραπάνω συμπτώματα και επιπλέον πτώση επιπέδου συνείδησης και αυχενική δυσκαμψία. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις από όπου ταυτοποιήθηκε μηνιγγιτιδόκοκκος και έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες αναφοράς προς τον ΕΟΔΥ. Από τότε και μέχρι σήμερα, ο ασθενής παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε σταθερή και σταδιακά βελτιούμενη κατάσταση.

Οι ενέργειες οι οποίες προτείνονται από την Επιτροπή Υγείας του Ιδρύματος, λόγω και της παρέλευσης σχεδόν 10 ημερών από την τελευταία επαφή του φοιτητή με το ακαδημαϊκό περιβάλλον (μαθήματα, Εργαστήρια), είναι όσες έχουν ήδη γίνει βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ που είναι η λήψη προφυλακτικής αντιμικροβιακής αγωγής για 10 ημέρες από τις επαφές του παθόντα (έγινε ήδη η ιχνηλάτηση). Ευνοϊκή συγκυρία ήταν η σύμπτωση του κρούσματος με την έναρξη των διακοπών του Πάσχα και της διακοπής του συγχρωτισμού στους ακαδημαϊκούς χώρους.

Ιδιαίτερη έμφαση συνιστάται να δοθεί στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού για την προστασία της ακαδημαϊκής κοινότητας από παρόμοιους μελλοντικούς κινδύνους, όπως έχει ήδη συμπεριλάβει η Επιτροπή Υγείας του Αριστοτελείου στην πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία της πόλης μας με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας.

Ο νεαρός, φοιτητής Κτηνιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παρουσίασε τα πρώτα συμπτώματα το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του για τις διακοπές του Πάσχα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο 19χρονος προσήλθε τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) στα επείγοντα του νοσοκομείου Τρικάλων με έντονο πονοκέφαλο και υψηλό πυρετό. «Διαπιστώθηκε μικροβιακή μηνιγγίτιδα, διασωληνώθηκε άμεσα και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο φοιτητής παραμένει σε καταστολή, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά σταθερή. Όπως σημείωσε ο κ. Γιαννάκος«όταν ξυπνήσει θα εκτιμηθεί η νευρολογική του κατάσταση». Οι υγειονομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη ιχνηλάτηση των επαφών του, ενώ συμφοιτητές και άτομα που βρέθηκαν μαζί του σε μαθήματα και εργαστήρια της Σχολής Κτηνιατρικής στο ΑΠΘ, έχουν ήδη ενημερωθεί να επικοινωνήσουν με γιατρό για οδηγίες.