Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε καταστολή ένας 19χρονος φοιτητής Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος προσβλήθηκε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα.

Για την κατάσταση της υγείας του μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δίνοντας λεπτομέρειες για την εξέλιξη του περιστατικού.

Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ο 19χρονος επέστρεψε στην πόλη καταγωγής του για τις ημέρες του Πάσχα.

Όπως ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, τα ξημερώματα της Δευτέρας ο νεαρός παρουσίασε έντονο πονοκέφαλο και υψηλό πυρετό και μετέβη στα επείγοντα του νοσοκομείου Τρικάλων. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έπασχε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί άμεσα στη ΜΕΘ.

«Συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε καταστολή. Είναι σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση και όταν ξυπνήσει θα εκτιμηθεί η νευρολογική του εικόνα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο 19χρονος, που κατάγεται από τη Θεσσαλία, είχε παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματά του στο πανεπιστήμιο την προηγούμενη εβδομάδα. Οι συμφοιτητές του και όσοι συμμετείχαν στα ίδια εργαστήρια ενημερώθηκαν να επικοινωνήσουν με γιατρό για οδηγίες και προληπτικά μέτρα.

Με αφορμή το περιστατικό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υπογράμμισε την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, επισημαίνοντας ότι δεκάδες εργαζόμενοι που ήρθαν σε επαφή με τον ασθενή έλαβαν χημειοπροφύλαξη.

Συγκεκριμένα, περίπου 30 εργαζόμενοι από τα επείγοντα και ακόμη 10 από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έλαβαν προληπτική αγωγή, γεγονός που — όπως τόνισε — αναδεικνύει τον αυξημένο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι υγειονομικοί, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.