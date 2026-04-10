Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων, με τα λεωφορεία να αναχωρούν σχεδόν στο 100% της πληρότητάς τους ενόψει του Πάσχα.

Τόσο τη Μεγάλη Πέμπτη όσο και τη Μεγάλη Παρασκευή πραγματοποιούνται έκτακτα δρομολόγια, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση από τους ταξιδιώτες που εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για τις γιορτές.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού, Σοφοκλής Φάτσιος, «φέτος η κίνηση είναι πολύ αυξημένη, με τα λεωφορεία να αναχωρούν με πληρότητες στο 100% και από τους δυο σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια. Χθες, είχαν προστεθεί 150 έξτρα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού, πέραν των 250 που είναι σε καθημερινή βάση, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 50 έξτρα δρομολόγια. H κίνηση σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια από τον σταθμό των Λιοσίων είναι αυξημένη περίπου 10%.»

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ΚΤΕΛ, οι προορισμοί με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι η Ήπειρος, η Αιτωλοακαρνανία και η Θεσσαλία, όπου παρατηρείται έντονη κινητικότητα ενόψει των εορτών.