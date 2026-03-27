Μια συγκλονιστική εξομολόγηση που αποκαλύπτει τη σκληρή πραγματικότητα πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας παραχώρησε η Ιωάννα Παλιοσπύρου στην εκπομπή “Super Κατερίνα”.

Αναφερόμενη αρχικά στο ταξίδι της στο Μπαλί που έκανε με αφορμή τα γενέθλιά της, είπε ότι «πίστευα ότι θα είμαι αγχωμένη μπαίνοντας στη δεκαετία των 40, αλλά φρόντισα να είμαι στο σωστό μέρος. Βέβαια, δεν πέτυχα στο σωστό timing. Ξεκίνησαν δυο πόλεμοι. Αυτό επηρέασε το ταξίδι μου. Ακύρωσαν τις πτήσεις μας, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα μέρος μοναδικό. Προσπαθώ και βελτιώνομαι χρόνο με το χρόνο με τον εαυτό μου και τη σχέση με άλλους ανθρώπους».

Για τα νέα της επαγγελματικά βήματα είπε ότι «προσπαθώ και βελτιώνομαι, χρόνο με τον χρόνο, όσον αφορά τη σχέση μου με τον εαυτό μου και τη σχέση μου με τους άλλους ανθρώπους. Έχω πάρα πολλές όμορφες ιδέες και κάποια σχέδια που σχεδόν ολοκληρώνονται και φτάνουν στο στόχο, όπως είναι το βιβλίο μου, που σε λίγο καιρό θα ολοκληρωθεί. Συνεχίζεται η λειτουργία του ιδρύματός μου. Ετοιμάζω και ένα vidcast. Η παρουσίαση θα γίνεται από εμένα και μια άλλη γυναίκα την οποία προσωπικά θαυμάζω».

Ακολούθως αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη αποκατάστασή της, τονίζοντας ότι οι θεραπείες και οι επεμβάσεις δεν έχουν σταματήσει. «Φυσικά συνεχίζεται το κομμάτι των θεραπειών και των επεμβάσεων. Πηγαίνω πλέον στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, όπου τα κόστη, όταν μιλάμε για εξωτερικό, πολλαπλασιάζονται. Όλα αυτά τα χρόνια, όμως, δεν μπόρεσα να βρω κάποιον με εμπειρία πάνω στο δικό μου πρόβλημα, αυτός είναι κυρίως ο λόγος που πηγαίνω στο εξωτερικό», εξήγησε.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου αναφέρθηκε επίσης στην απουσία κρατικής υποστήριξης, τονίζοντας ότι έχει επωμιστεί μόνη της το οικονομικό βάρος των θεραπειών. «Δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος, αυτή τη στιγμή είναι κάτι που το ‘χω αναλάβει προσωπικά εγώ. Δόξα τω Θεώ, προς το παρόν, βρίσκω τους τρόπους, αλλά δεν ξέρω μελλοντικά αν αυτό μπορώ να το έχω και αν μπορώ να πω το ίδιο για το μέλλον», σημείωσε.

Καταλήγοντας τόνισε ότι «η θηλυκότητα είναι το χαμόγελο και η αυτοπεποίθηση. Έχω βρει τη μοναδικότητά που έχουν τα σημάδια μου και δεν τα κρύβω», ενώ αναφέρθηκε και στην δράστιδα της επίθεσης εναντίον της Έφη Κακαράντζουλα, για την οποία είπε ότι «η αστυνομία δεν μου απαντάει, για το πότε θα αποφυλακιστεί η γυναίκα που μου επιτέθηκε. Πιστεύω θα είναι μέσα σε αυτή τη χρονιά».