Η κυβέρνηση ρίχνει στη μάχη κατά της στεγαστικής κρίσης το νέο, ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, να ανακοινώνει θεαματικές αυξήσεις στις επιδοτήσεις. Με στόχο να ανοίξουν χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα και να στηριχθούν τα νέα ζευγάρια, το πρόγραμμα αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη Μαΐου, προσφέροντας οικονομική κάλυψη που αγγίζει το 90% των δαπανών για την ανακαίνιση παλαιών ακινήτων.

Με έναν σχεδιασμό που περιλαμβάνει συνολικά 43 στεγαστικά εργαλεία, η κ. Μιχαηλίδου εξήγησε πώς οι ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση που αγγίζει το 90% των δαπανών τους, ενώ ταυτόχρονα απάντησε στις ανησυχίες των πολιτών για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές του προηγούμενου κύκλου.

Το στεγαστικό στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η υπουργός στο στεγαστικό, το οποίο χαρακτήρισε ένα από τα κρισιμότερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής, ιδίως για τους νέους ανθρώπους και τα νέα ζευγάρια που δεν διαθέτουν δική τους κατοικία.

Όπως είπε, η κυβέρνηση αναπτύσσει συνολικά 43 διαφορετικά στεγαστικά εργαλεία, με στόχο αφενός να ανοίξουν κλειστά ακίνητα και αφετέρου να ενισχυθεί συνολικά το στεγαστικό απόθεμα.

Νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Έως 36.000 ευρώ και κάλυψη έως 90%

Η υπουργός παρουσίασε το νέο, διευρυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο, όπως είπε, αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

Το νέο σχήμα θα καλύπτει ακίνητα έως 120 τετραγωνικά μέτρα και θα παρέχει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 90% των 36.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του νοικοκυριού. Όπως διευκρίνισε, για ορισμένες ομάδες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, νέα ζευγάρια, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και νοικοκυριά με αναπηρία, η επιδότηση θα είναι αυξημένη.

Η ίδια εξήγησε ότι μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού ποσού θα απαιτείται να διατεθεί για ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι θα μπορεί να αξιοποιηθεί για βασικές παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως κουζίνα, μπάνιο και άλλες εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν ακίνητα τουλάχιστον 20ετίας, τα οποία παραμένουν κλειστά για τουλάχιστον τρία χρόνια. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και σε παλαιότερα σπίτια στα οποία ήδη κατοικούν οικογένειες, εφόσον κρίνονται μη βιώσιμα σε όρους κατοίκησης.

Τι ισχύει για εκκρεμείς πληρωμές του παλιού προγράμματος

Με αφορμή παράπονα πολιτών για καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις του παλαιότερου «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», η υπουργός ανέφερε ότι οι εκταμιεύσεις περνούν από αυστηρό έλεγχο των παραστατικών, ώστε να αποτραπούν καταχρήσεις ή μη επιλέξιμες περιπτώσεις.

Όπως είπε, στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί εκατοντάδες αιτήσεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, γεγονός που κατέστησε αναγκαίο τον πιο εντατικό έλεγχο. Για τον λόγο αυτό απέφυγε να δεσμευτεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κάθε ατομική περίπτωση, ζητώντας να εξετάζονται ξεχωριστά οι αιτήσεις.