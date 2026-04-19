Νέα τροπή στην υπόθεση της Μυρτούς δίνει ο πατέρας της, ο οποίος, μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε ότι η κόρη του υπήρξε θύμα κυκλώματος μαστροπείας. Όπως ανέφερε, σκοπός των δραστών ήταν να την απαγάγουν και να τη μεταφέρουν στην Αθήνα.

«Κάνω τον Μαγκάιβερ. Δεν ξέρω, εικασίες κάνω. Πήραν το κινητό της κόρης μου, όποιος ήθελε μπορούσε να γράψει τα μηνύματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πατέρας της Μυρτούς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξε παρέμβαση στα προσωπικά δεδομένα της.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, πίσω από το τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε το πανελλήνιο τη Δευτέρα του Πάσχα, βρίσκεται ένα οργανωμένο κύκλωμα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το κύκλωμα αυτό είχε παγιδεύσει τη Μυρτώ με στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευση της νεαρής γυναίκας για οικονομικό όφελος.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Παναγιώτη Δρακουλόγκωνα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Δρακουλόγκωνας ανέφερε ότι η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να αποκαλύψει κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της νεαρής γυναίκας.

«Εκτιμούμε ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα υπάρξουν νέα στοιχεία, τα οποία ίσως οδηγήσουν και σε εμπλοκή και άλλων ατόμων», τόνισε ο δικηγόρος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μέσω της κύριας ανάκρισης «θα λάμψει η αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στην τραγωδία, χωρίς ωστόσο να δώσουν πλήρη απάντηση. «Σε μεγάλο βαθμό, προφανώς, θα φωτίσουν πτυχές της τραγωδίας, αλλά όχι απόλυτα», είπε χαρακτηριστικά.

Να εξεταστεί προσεκτικά το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε

Αναφερόμενος στις συνθήκες πριν από τη νοσηλεία και τον θάνατο της 19χρονης, ο κ. Δρακουλόγκωνας επισήμανε την ανάγκη να εξεταστεί προσεκτικά το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε. «Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω οι προηγούμενες ώρες ή ακόμη και ημέρες, για να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και με ποιους όρους και προϋποθέσεις», ανέφερε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», ο δικηγόρος έκανε λόγο για πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση, είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε μέσω επικοινωνιών. «Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που κινούνται στον χώρο ή έχουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές με τα συγκεκριμένα άτομα», σημείωσε, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε σχέση με τη νοσηλεία της Μυρτώς, ο κ. Δρακουλόγκωνας μετέφερε την ενημέρωση που είχε από τη μητέρα της, η οποία του επιβεβαίωσε πως «ήταν όλοι στις θέσεις τους, γιατροί και εργαζόμενοι, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό».

Για την υπόθεση, στην οποία έχει διαταχθεί ΕΔΕ για συκοφαντία, μίλησε επίσης ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Όπως δήλωσε, η 19χρονη Μυρτώ έχασε τη ζωή της επειδή οι τρεις κατηγορούμενοι δεν κάλεσαν εγκαίρως ιατρική βοήθεια και όχι λόγω ελλείψεων στο υγειονομικό σύστημα του νησιού.