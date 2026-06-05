Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (4/6) στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε παντοπωλείο της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη στην οδό Ανθέων, όταν ο οδηγός του οχήματος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στην πρόσοψη του καταστήματος, σπάζοντας την τζαμαρία και καταλήγοντας στο εσωτερικό του.

Εκείνη την ώρα στο κατάστημα βρισκόταν πελάτες αλλά και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.