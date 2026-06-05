Η ΑΑΔΕ προγραμματίζει τη διενέργεια 4.000 επιτόπιων και προληπτικών ελέγχων μέσα στο έτος, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής σε κρίσιμους επαγγελματικούς κλάδους και περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, στο επίκεντρο βρίσκονται τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών, όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλύματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και το χονδρικό εμπόριο.

Η επιλογή των επιχειρήσεων που θα ελεγχθούν βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου και σε διασταυρώσεις στοιχείων από myDATA, POS και ΦΠΑ. Εξετάζονται επίσης το ιστορικό παραβατικότητας και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας, μέσω αξιοποίησης δεδομένων από δηλώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές και προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν χαμηλές δηλωθείσες εισπράξεις σε σχέση με τον τζίρο του κλάδου ή τα στοιχεία POS και myDATA, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών, μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ, ασυμφωνία αγορών και πωλήσεων, καθώς και προηγούμενες παραβάσεις. Επιπλέον, εξετάζεται η έντονη παρουσία στα social media σε συνδυασμό με χαμηλό δηλωθέν εισόδημα ή μεγάλες αποκλίσεις από τον μέσο όρο του κλάδου.

Περιοχές και κλάδοι στο μικροσκόπιο

Τα στοιχεία των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το 2025 δείχνουν ότι η υψηλότερη παραβατικότητα, σε ποσοστό 33,7%, καταγράφηκε σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες και ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών. Ακολούθησαν η εστίαση με 32,4% και το λιανεμπόριο με 29,3%.

Εκτεταμένα κρούσματα μη απόδοσης ΦΠΑ εντοπίστηκαν και στο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, ειδών τεχνολογίας και μετάλλων. Στο στόχαστρο των νέων ελέγχων βρίσκονται οι τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας, όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά, συγκεκριμένα Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κως, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά και Ηράκλειο. Παράλληλα, έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν και σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα, ο Βόλος και τα Ιωάννινα.

Στόχος η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

Η υλοποίηση του προγράμματος θα παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του σχεδίου. Θα ελέγχεται όχι μόνο ο αριθμός και η ποιότητα των ελέγχων, αλλά και η γεωγραφική και κλαδική τους κατανομή, τα ευρήματα, τα ποσοστά παραβατικότητας και η αποτελεσματικότητα των κριτηρίων στόχευσης.

Όπως αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο, βασική επιδίωξη της φορολογικής διοίκησης είναι η αποτροπή φαινομένων μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, η απόκρυψη εσόδων και η ενίσχυση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων.