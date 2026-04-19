Παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, με την έρευνα των Αρχών να συνεχίζεται.

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση οδήγησαν στην προφυλάκιση των τριών συλληφθέντων, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών Αρχών, την ώρα που το πόρισμα του ιατροδικαστή και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της νεαρής.

«Είναι σαν να την δολοφόνησαν, σαν να την σκότωσαν επίτηδες, επειδή έπρεπε να παρέχουν εκείνη την στιγμή τη βοήθειά τους σε έναν άνθρωπο ο οποίος πέθαινε και δεν τον βοήθησαν και τον άφησαν να πεθάνει», αναφέρει για το θέμα ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

«Η Αστυνομία έχει αποδείξει και έχει καταγραφεί στην προανάκριση, ότι η κοπέλα με ιδία θέληση πήγε εκεί πέρα, ανέβηκε τα σκαλιά, μπήκε στο δωμάτιο, έκανε χρήση. Υπήρξαν κάποιες άλλες κινήσεις με ένα chat πάρα πολύ ύποπτο με έναν ηλικιωμένο άνθρωπο. Υπάρχει βίντεο. Το περιμένουμε».

Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος ΕΟΔΥ και καθηγητής πνευμονολογίας, τονίζει: «Οποτεδήποτε βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι καλά, η πρώτη κίνηση που κάνουμε είναι να καλούμε το ΕΚΑΒ και εκ των υστέρων, αν ξέρουμε, να προσφέρουμε βοήθεια».

«Το κρίσιμο είναι αν ο θάνατος προήλθε από δική τους ενέργεια για να πάνε για ανθρωποκτονία ή όχι», σημειώνει από την πλευρά του ο ποινικολόγος Θεόδωρος Καραγιάννης.

«Πάντα υποθέσεις που παίρνουν τα φώτα της δημοσιότητας και έχουν και τέτοιο κοινωνικό αντίκτυπο και πολύ άσχημο κοινωνικό πρότυπο, έχουν στην αρχή μία πολύ πιο αυστηρή αντιμετώπιση».

Σε νέες αποκαλύψεις σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι προχώρησε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Μιλώντας στο Star, ανέφερε ότι η υπόθεση της 19χρονης ανέδειξε εκ νέου το σοβαρό πρόβλημα διακίνησης ναρκωτικών στο νησί, το οποίο – όπως υποστήριξε – απασχολεί τις Αρχές εδώ και αρκετά χρόνια.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να έχει ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, απέστειλε χρηματικό ποσό ύψους 220 ευρώ στη νεαρή, αμέσως μετά από βιντεοκλήση που είχε προηγηθεί μεταξύ τους.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί, επίσης, η αναφορά ότι φέρεται να υπήρχεσχέδιο εκμετάλλευσης της νεαρής κοπέλας μέσω πορνείας, το οποίο όπως ειπώθηκε δεν υλοποιήθηκε λόγω του τραγικού τέλους της 19χρονης.

Τέλος, σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και δεύτερη νεαρή, ηλικίας 18 ετών, η οποία διέμενε σε διπλανό δωμάτιο από εκείνο της Μυρτώς, στοιχείο που επίσης εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.