Κίνητρο προσωπικής αντεκδίκησης φαίνεται να βρίσκεται πίσω από τις καταγγελίες που έγιναν από τη δήθεν νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα.

Η γυναίκα είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτική εκπομπή, υποστηρίζοντας ότι η 19χρονη Μυρτώ πέθανε επειδή δεν έλαβε άμεσα ιατρική βοήθεια, καθώς –όπως ισχυρίστηκε– δεν ήταν στη θέση της η αρμόδια γιατρός.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στον οποίο διαβιβάστηκαν τα στοιχεία, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Τόνισε μάλιστα πως, αν αποδειχθεί ότι πρόκειται για ψευδή καταγγελία με αφορμή προσωπική αντιδικία μεταξύ γιατρών, τότε η υπεύθυνη δεν θα έχει θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η καταγγελία στην εκπομπή και η ταυτότητα της γυναίκας

Η καταγγελία έγινε στην τηλεοπτική εκπομπή στον ΑΝΤ1 όπου η γυναίκα παρουσιάστηκε ως νοσηλεύτρια. Η αντίδραση των εργαζομένων του νοσοκομείου και ιδιαίτερα των νοσηλευτών ήταν άμεση. Ακούγοντας τη φωνή της, συνειδητοποίησαν ότι επρόκειτο για γιατρό του νοσοκομείου και όχι για νοσηλεύτρια, ενώ η καταγγελία αφορούσε ουσιαστικά συνάδελφό της που συμμετείχε στην προσπάθεια διάσωσης της 19χρονης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Όταν οι εργαζόμενοι κατανόησαν ποια ήταν η γυναίκα, διαπίστωσαν και το κίνητρο πίσω από την καταγγελία. Οι δύο γιατροί είχαν προσωπική αντιπαράθεση, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο.

Η τραγωδία και οι ψευδείς ισχυρισμοί

Την ώρα που η τραγωδία της 19χρονης συγκλόνιζε το πανελλήνιο και η οικογένειά της περίμενε απαντήσεις, η συγκεκριμένη γιατρός φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση για να πλήξει τη συνάδελφό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η γιατρός που βρισκόταν σε υπηρεσία έδωσε μάχη για να κρατήσει τη Μυρτώ στη ζωή.

Η ψευδής καταγγελία διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σύγχυση και αμφιβολίες στην κοινή γνώμη σχετικά με το αν η 19χρονη έτυχε της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Η απάντηση του υπουργού Υγείας και τα πραγματικά δεδομένα

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία και τις αναρτήσεις του υπουργού Υγείας, η Μυρτώ διασωληνώθηκε αμέσως και έγιναν όλες οι δυνατές προσπάθειες για να σωθεί. Το κορίτσι είχε φτάσει στο νοσοκομείο σε κατάσταση ανακοπής, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα καρδιολόγους και αναισθησιολόγους.

Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη ήταν άμεση: διέταξε ΕΔΕ και διέψευσε τις ψευδείς δηλώσεις της δήθεν νοσηλεύτριας. Όλοι οι νοσηλευτές του νοσοκομείου υπέγραψαν κοινή δήλωση, επιβεβαιώνοντας ότι κανείς τους δεν είχε προβεί στην ανώνυμη καταγγελία.