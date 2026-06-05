Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myAADE) για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στις 72 δόσεις, με τη διαδικασία να ξεκινά στο τέλος Ιουνίου και να διαρκεί έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, δίνοντας τη δυνατότητα σε φορολογούμενους να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις μέσω ηλεκτρονικής αίτησης.

Παράλληλα, ενεργοποιείται και ο εξωδικαστικός μηχανισμός για μικρότερες οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω, με σταθερό επιτόκιο 3% και δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται μερική διαγραφή οφειλών, τόκων ή προσαυξήσεων, υπό προϋποθέσεις.

Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, προβλέπονται αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των ρυθμίσεων μέσω του εξωδικαστικού, με δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών μέσω ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, κατόπιν αντιπρότασης των πιστωτών. Ο οφειλέτης θα μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση.

Η διαδικασία εκποίησης θα πραγματοποιείται εντός 40 έως 60 ημερών από τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, ενώ περιορίζονται ορισμένα ένδικα μέσα ανακοπής για οφειλέτες και πιστωτές.

Σε περίπτωση αθέτησης της ρύθμισης, προβλέπεται απώλεια της προστασίας της κύριας κατοικίας, ενώ η σύμβαση αναδιάρθρωσης αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου για τις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών φορέων.

Παράλληλα, δρομολογείται η δημιουργία νέου φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών, περίπου 20.000 περιπτώσεων.

Ο φορέας θα αγοράζει τα ακίνητα με έκπτωση περίπου 30%, με τους πρώην ιδιοκτήτες να μπορούν να παραμένουν ως ενοικιαστές για έως 12 χρόνια, καταβάλλοντας χαμηλό ενοίκιο, ενισχυμένο σε ορισμένες περιπτώσεις με κρατική επιδότηση που κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ.

Παράλληλα προβλέπεται δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου, ενώ οι servicers θα αναλαμβάνουν τη διαχείριση των μισθωμάτων και θα αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα.