Μάχη για τη ζωή της δίνει η 16χρονη που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, με τους γιατρούς να προχωρούν σε σταδιακή αφύπνισή της. Ο 16χρονος οδηγός από το Σουδάν που την παρέσυρε και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στη Λιοσίων, πέρασε τη Δευτέρα (20/4) το κατώφλι της Ευελπίδων.

Η 16χρονη βρίσκεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, φέροντας σοβαρά τραύματα από τη σύγκρουση με τη μηχανή και την πτώση στο οδόστρωμα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία σταδιακής αφύπνισης, ώστε να αξιολογηθεί η νευρολογική της κατάσταση και η ανταπόκριση του οργανισμού της ενώ τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την εξέλιξη της υγείας της.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο 16χρονος εμφανίστηκε κυνικός, ισχυρίστηκε ότι η ανήλικη «πετάχτηκε ξαφνικά» και ότι πανικοβλήθηκε. Υποστήριξε πως παραδόθηκε, ενώ στην πραγματικότητα συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στην Πατησίων λίγο πριν παρέλθει το Αυτόφωρο και ενώ είχε σφίξει ο κλοιός γύρω του.

«Στο σημείο δεν υπήρχε κάποια διάβαση και η κοπέλα πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά. Μετά τη σύγκρουση πανικοβλήθηκα αλλά στη συνέχεια πήγα και παραδόθηκα».

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις, σε βαθμό κακουργήματος, για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής και όλα αυτά χωρίς καν να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.

Γνώριμος των Αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις Αρχές. Σε ηλικία 14 ετών είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών σε μαθητές δύο σχολείων στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, είχε εμπλακεί και σε σοβαρή υπόθεση ασέλγειας και απειλής. Δύο χρόνια μετά, κυκλοφορούσε ελεύθερος και παραλίγο να στερήσει τη ζωής μίας 16χρονης που διέσχιζε τον δρόμο.

«Διασωληνωμένη είναι μέσα. Ακόμα δεν έχουμε αποσωληνωθεί. Αν δεν περάσουν 48 ώρες… και βλέπουμε. Είναι πολυτραυματίας. Έχει χτυπήσει εγκέφαλο, γνάθο, κλείδα δεξιού χεριού. Έχει χτυπήσει τον έναν νεφρό. Της έχουν αφαιρέσει την σπλήνα στο χειρουργείο. Περνάμε άσχημα. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε όσο μπορούμε. Μιλάμε για έναν 16χρονο που δεν είχε δίπλωμα», λέει ο πατέρας της.

Ο 22χρονος συνεπιβάτης που παραδόθηκε στις Αρχές, αντιμετωπίζει επίσης το κακούργημα της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου, ενώ άλλοι δύο εμπλεκόμενοι, 20 ετών, που οργάνωσαν σχέδιο συγκάλυψης, κατηγορούνται για υπόθαλψη, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταγγελία.

«Το δικό μου το παιδί ήταν συνοδηγός, δεν ξέρω τον άλλον. Εγώ σκέφτομαι σαν μάνα. Δεν ξέρω. Αλλά σε τέτοια κατάσταση πανικοβληθήκαν», λέει η μητέρα του συνεπιβάτη.

Ο 16χρονος οδηγός έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη, ενώ οι άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι θα απολογηθούν την Τετάρτη. Μέχρι τότε όλοι παραμένουν υπό κράτηση.