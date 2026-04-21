Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως τις αρχές Ιουνίου και στοχεύει στην αναβάθμιση παλαιών και ενεργοβόρων κατοικιών που παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Το βασικό ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 80%, ενώ προβλέπονται επιπλέον ενισχύσεις: +5% για ακίνητα σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές και +5% για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ και αφορά περίπου 15.000 έως 20.000 κατοικίες.

Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος ανακαίνισης φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ή έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Θέτονται συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, με όριο τα 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 ευρώ για ζευγάρια, προσαυξημένα κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στα 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι το ακίνητο να ενοικιαστεί για τουλάχιστον πέντε έτη, ενώ απαιτείται η υλοποίηση τουλάχιστον τριών ενεργειακών παρεμβάσεων, με στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του κτιρίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου κατανέμεται κατά 60% έως 80% για εργασίες ανακαίνισης και κατά 20% έως 40% για ενεργειακή αναβάθμιση.

Οι επιλέξιμες εργασίες για κατοικίες έως 120 τ.μ. περιλαμβάνουν ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, επισκευές δαπέδων και γενική λειτουργική αναβάθμιση των χώρων.