Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη νότια Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τα μεσάνυχτα (…) βορειοδυτικά της Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας που αποτελεί μέρος του κρατικού μηχανισμού της Χαμάς.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, εντείνοντας την ανησυχία για νέα κλιμάκωση.

Η περιοχή έχει υποστεί τεράστια καταστροφή από τον πόλεμο που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα εξαπέλυσε επίθεση στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας πάνω από 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Η εκστρατεία αντιποίνων του ισραηλινού στρατού έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 72.549 ανθρώπων στη Γάζα, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 770 Παλαιστίνιους που έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, στις 10 Οκτωβρίου.

Περισσότεροι από τους μισούς νεκρούς —περίπου 38.000— ήταν γυναίκες και κορίτσια, σύμφωνα με την υπηρεσία ΟΗΕ Γυναίκες. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπός της, Σοφία Κάλτορπ, «κατά μέσον όρο σκοτώνονταν τουλάχιστον 47 γυναίκες και κορίτσια κάθε μέρα».

Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, δύο άνδρες που εργάζονταν ως οδηγοί υδροφόρων για λογαριασμό της UNICEF σκοτώθηκαν στο βόρειο τμήμα της Γάζας από πυρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας του ΟΗΕ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει πέντε απώλειες στη Λωρίδα της Γάζας από τις 10 Οκτωβρίου 2025.