Για το φετινό πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού η διαδικασία των αιτήσεων θα ξεκινήσει από αύριο Τρίτη και θα εξελιχθεί σταδιακά, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων. Η υποβολή θα διαρκέσει έως το Σάββατο 25 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ΑΦΜ. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Μαΐου 2026 και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η εκκίνηση του προγράμματος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των καταλυμάτων τους μήνες αιχμής (Ιούλιος – Αύγουστος) και δίνει την ευκαιρία στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν αργίες (π.χ. της Πρωτομαγιάς) σε πιο προσιτές τιμές.

Το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026 περιλαμβάνει:

Συμμετοχή σε περισσότερα από 1.500 καταλύματα σε όλη τη χώρα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια).

Επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με διαφοροποίηση ανά κατηγορία δικαιούχων.

Μηδενική συμμετοχή για άτομα με αναπηρία σε μετακινήσεις και διαμονή.

Αυξημένη διάρκεια διακοπών: έως 10 ημέρες για νησιά του Βόρειου Αιγαίου, έως 12 ημέρες για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Εβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σωστή χρήση των επιταγών του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026, καθώς όσοι δεν αξιοποιούν το δικαίωμά τους ενδέχεται να αποκλείονται από το πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά. Να σημειωθεί πως η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες.

Οι πολύτεκνοι

Για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026, καινοτομία αποτελεί η ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών στους δικαιούχους του προγράμματος σε ετήσια βάση, χωρίς τον κίνδυνο αποκλεισμού σε περίπτωση μη χρήσης των επιταγών.

Οπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο (του 2026) και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (2026) και του Πάσχα (2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Β. Εύβοιας, Εβρου και Θεσσαλίας (εκτός από Σποράδες).

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες:

είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή

έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή

έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή

συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) και

είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις (ή 10-12 σε συγκεκριμένες περιοχές) σε κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Περισσότερα στο https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.