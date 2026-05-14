Ήταν 25 Απριλίου, όταν ο Κολοσσός επικράτησε στη Ρόδο της Καρδίτσας εξασφαλίζοντας την είσοδό του στα play offs της GBL.

Από τότε χρειάστηκε να περιμένει 18 μέρες (!) για να παίξει τον αγώνα του με τον Ολυμπιακό και ήταν τυχερός που οι Ερυθρόλευκοι είχαν «σκουπίσει» τη Μονακό με 3-0 αλλιώς θα μπορούσε να περιμένει και 21-22 μέρες όσες θα περιμένει η Μύκονος για να παίξει με τον Παναθηναϊκό που η δική του σειρά με τη Βαλένθια πήγε στα πέντε παιχνίδια.

Δεν είναι μόνο η εικόνα που εμφάνισε η ομάδα της Ρόδου απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται στο τοπ της φόρμας της εν όψει Final Four (με αποτέλεσμα το σκορ να ξεπεράσει τους 40 πόντους) διότι το ζητούμενο δεν ήταν να παίξουν νωρίτερα μόνο για να έχει περισσότερες πιθανότητες ο Κολοσσός (ή η Μύκονος που είναι οι ομάδες που έχουν πάρει τις θέσεις 7 και 8 στην κανονική περίοδο) να κάνει μια σούπερ έκπληξη, όπως έκανε με τον Παναθηναϊκό πριν από ένα μήνα.

Τόσο στη Μύκονο όσο και στη Ρόδο έχουν αρχίσει εδώ και αρκετές μέρες και καταφθάνουν κρουαζιερόπλοια γεμάτα από τουρίστες καθώς πρόκειται για δύο νησιά που έχουν φουλ τουρισμό για πολλούς μήνες και αποτελεί το βασικό τους έσοδο.

Οι ομάδες αναγκάζονται όλες αυτές τις έξτρα μέρες να πληρώνουν έναν ακόμα μήνα μισθοδοσίας, αλλά να δεσμεύουν και σπίτια με άλλες τιμές για τους ξένους για αυτό τον έξτρα σκάρτο μήνα (18-22 μέρες).

Με ένα πρόχειρο υπολογισμό στη Μύκονο και στον Κολοσσό αυτά τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για να «κλείσουν» μια πετυχημένη χρονιά θα κοστίσουν συνολικά στην κάθε ομάδα πάνω από 200.000 ευρώ όσο σχεδόν μια άδεια συμμετοχής στην GBL ή ακόμα και ένα καλό συμβόλαιο ξένου.

Αν και υγιείς επιχειρήσεις (ΚΑΕ) σε καμία δεν τρέχουν τα λεφτά από τα πατζάκια τους και θα ήταν ιδανικό να είχαν έναν έξτρα κουμπαρά αντί μιας συμμετοχής σε δύο αγώνες αγγαρείας που απλά θα χαροποιήσουν (ίσως το μόνο θετικό) αρκετά παιδιά στα δύο νησιά που θα έχουν την ευκαιρία να πάνε στο γήπεδο και να δουν για μια ακόμα φορά παίκτες αστέρες όπως έχουν οι δύο Αιώνιοι.

Με δεδομένο το πρόγραμμα (που θα γίνει και πιο απαιτητικό στο μέλλον) ίσως πλέον το να περνάνε απευθείας στα ημιτελικά ο 1ος και ο 2ος να είναι η καλύτερη λύση για όλους.