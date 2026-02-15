Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον τελευταίο Κολοσσό Ρόδου, μέσα στο ΟΑΚΑ με 102-97 για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL, κάνοντας την τρίτη του ήττα στο πρωτάθλημα, με τους Ροδίτες να παίρνουν μια τεράστια νίκη που του δίνει ώθηση για την μάχη της παραμονής.

Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκίνησε με τέσσερις πόντους των Γκαλβανίνι και Νίκολς και προηγήθηκε με 4-8 στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Καλαϊτζάκης έκανε το 14-10 στον αιφνιδιασμό στο 5’, έχοντας βάλει 6 πόντους έως εκείνο το σημείο. Με 2/2 τρίποντα του Μακ ο Κολοσσός ξέφυγε με +5 και σκορ 14-19.

Ο Οσμάν με λέι-απ μείωσε στον έναν για τους πράσινους και σκορ 20-21 στο 7’. Ο Άκιν με τρομερό κάρφωμα έκανε το 23-28 για την ομάδα της Ρόδου στο 9’. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το τρίποντο του Καράμπελα και τον Κολοσσό μπροστά με +8 και σκορ 23-31.

Ο Σαμοντούροφ με συνεχόμενους πόντους του μείωσε στο -5 για τον Παναθηναϊκό και σκορ 33-38 στο 13’. Συνεχόμενα τρίποντα από Οσμάν και Ναν, μείωσαν την διαφορά στους τέσσερις και σκορ 39-43 στο 15΄. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μειώσει την διαφορά που είχε ανέβει μέχρι και τους 10 πόντους με καλάθι του Χολμς, ωστόσο η ομάδα του Λυκογιάννη πήγε στα αποδυτήρια με +7 και σκορ 49-56 με καλάθι του Κολοβέρου.

Ο Παναθηναϊκός με τους Σορτς και Χολμς μάζεψε την κατάσταση και μείωσε στο -4 και σκορ57-61 στο 23’. Και πάλι ο Σορτς με σουτ μέσης απόστασης έκανε το 60-63 στο 24΄. Ο Νίκολς με δίποντο έδωσε αέρα +7 και σκορ 60-67 στο 26’. Ο Άκιν με 2/2 δίποντα από κοντά έκανε το 63-71 στο 28’. Ο Γκαλβανίνι ανέβασε και πάλισ την διαφορά στο +10 για τον Κολοσσό και σκορ 63-73 στο 29’. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με καλάθι του Κουρουπάκη και τους Ροδίτες να προηγούνται με 68-78.

Τα δεκάλεπτα: 23-31, 49-56, 68-78, 97-102