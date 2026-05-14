Στα δύο χρόνια και κάτι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα μέρη μας; Η διαπίστωση εύκολη. Στον πόλεμο να πήγαινε ο Βάσκος, θα είχε στο πλάι του τον Ροντινέι. Και εκείνος θα φρόντιζε με κάθε τρόπο να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη. Και να αποδείξει εκείνο τα ιδιαίτερο «μέταλλο» που τον ξεχωρίζει. Οπως ακριβώς κάνει στα play offs της Super League. Εκεί που κρατά μόνος του την πόρτα του Champions League για τον Ολυμπιακό, σκοράροντας κατά ριπάς: Χθες υπέγραψε το 1-0 επί του Παναθηναϊκού (45′ +4΄). Και έδωσε στους Ερυθρόλευκους πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση.

Είχε 18 συμμετοχές στα 26 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας, ο 34χρονος Βραζιλιάνος. Και έφτασε στην πρεμιέρα των play offs τα 19 παιχνίδια δίχως γκολ παίζοντας ως επί το πλείστον στο δεξί άκρο της άμυνας. Από το ματς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο όμως ο Μέντι εντοπίζοντας μια σειρά από αγωνιστικές αρρυθμίες του εμπιστεύτηκε το «πάνω» μέρος του διαδρόμου. Δεξιός εξτρέμ. Και ο 34χρονος είναι ο πολυτιμότερος του Ολυμπιακού.

Και ο πλέον αξιόπιστος σκόρερ του σε μια εποχή που το γκολ αποδεικνύεται δύσκολη… λέξη. Σκόραρε στη Λεωφόρο (0-2), την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο (1-1). Το έβαλε και χθες. Τα τρία από τα πέντε γκολ του Ολυμπιακού στα πέντε ματς των play offs. Η σφραγίδα του και στους επτά βαθμούς των Πειραιωτών που χθες πέρασαν στη δεύτερη θέση (65 β.) εκμεταλλευόμενοι και την ισοπαλία της Τούμπας για τους Δικέφαλους. Πλέον κρατούν την τύχη στα χέρια τους πηγαίνοντας την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια να αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ. Και ξέρουν ότι το μοναδικό σενάριο ανατροπής που μπορεί να τους ρίξει ξανά στην τρίτη θέση προϋποθέτει νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στην «κεκλεισμένων των θυρών» Λεωφόρο.

Μπάντα που παίζει τα πάντα

Πόσα γκολ έχει ο Ροντινέι με τη φανέλα του Ολυμπιακού; Ακριβώς 11 σε 153 συμμετοχές. Τόσα όσα να υπενθυμίσουν τη βασική περιγραφή στο cv του. Δεξιός μπακ. Από πέρσι όμως που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον έβαλε στη διαδικασία να παίζει και πιο μπροστά ο Βραζιλιάνος ξεκλειδώνει και αυτή την… πίστα. Στα 25 ματς που έχει χρησιμοποιηθεί ως δεξιός εξτρέμ σε Ελλάδα και Ευρώπη; Εχει 5 γκολ και 10 ασίστ. Στα υπόλοιπα 133; Τα γκολ του είναι 6 και οι ασίστ 18. Χθες μάλιστα θα μπορούσε να έχει «αβγατίσει» και άλλο τον λογαριασμό του. Είχε δύο καταπληκτικές πάρε-βάλε εμπνεύσεις δημιουργώντας για τον Μεντί Ταρέμι (60΄) και τον Ζέλσον Μαρτίνς (67΄).

Και οι δύο όμως νικήθηκαν από τον Αλμπάν Λαφόν που παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Γιρί Παβλένκα του ΠΑΟΚ θέλησε να γίνει ο επόμενος τερματοφύλακας που θα σταματήσει τους Πειραιώτες. Εκείνος με τα γάντια του. Και ο Ματέι Γιουγκ από την οθόνη του VAR. Αλλο μυστήριο και αυτό. Εννέα λεπτά πριν από το γκολ του Ροντινέι, ο Ολυμπιακός είχε ανοίξει το σκορ με τον Μπρούνο, έπειτα από μια συνεργασία του Ταρέμι και του Ζέλσον Μαρτίνς. Το γκολ όμως ακυρώθηκε από το video για μια υπόδειξη φάουλ πριν από όλα αυτά. Φάουλ του Λορέντσο Σιπιόνι σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Βιθέντε Ταμπόρδα.

Τρίτωσε και αυτή η ιστορία στα play offs, όπως τα γκολ του Ροντινέι. Ακυρώθηκε το γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτσι στις καθυστερήσεις με την ΑΕΚ για οφσάιντ του Λορέντσο Πιρόλα. Μέτρησε το καρμπόν αυτής της φάσης υπέρ του ΠΑΟΚ για να ανοίξει με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ το σκορ σε βάρος του Ολυμπιακού στην Τούμπα.

Ακυρώθηκε χθες το γκολ του Μπρούνο στο «Γ. Καραϊσκάκης». Και όσο ο διαιτητής Ρέντε Ομπρένοβιτς περίμενε από το VAR νέα και για το γκολ του Μπρούνο; Εβραζε το Φάληρο (30.500 η προσέλευση στο ντέρμπι των Αιωνίων). Να μη λησμονήσουμε; Ο Σιπιόνι βρέθηκε να πατά χορτάρι από το

36΄ αντικαταθιστώντας τον τραυματία Σαντιάγκο Εσε. Με τον ΠΑΟΚ τραυματίστηκε ο Ντανιέλ Ποντένσε, αποχώρησε στο 31΄ και χθες δεν ήταν διαθέσιμος. Χθες ήταν η σειρά του πολύτιμου Εσε. Και θα φανεί αν οι δυο τους θα μπορέσουν να είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ για το ματς της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το σχέδιο…

Και αν ξεπεράσαμε τις 600 λέξεις ως μια αναφορά στον Παναθηναϊκό; Πραγματικά δεν κρύβει… πρόθεση; Αόρατη η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. Χωρίς ευκαιρία (παρά τις πέντε τελικές για τις δεκαπέντε του Ολυμπιακού). Χωρίς νόημα και σκοπό σε μια παρτίδα που για τους φιλοξενούμενους τελείωσε στο γκολ του Ροντινέι. Ως εκεί προσπαθούσαν με μια 4-4-2 φορεσιά και τους Ανδρέα Τεττέη -Κάρολ Σφιντέρσκι στο «κεφάλι» να βρουν κάποια κόντρα στους χώρους που άφηναν οι γηπεδούχοι. Μετά; Καμία αντίδραση. Εγκλωβισμένη στο παιχνίδι του Ολυμπιακού που με τη σειρά του είχε μια έκπληξη στην εντεκάδα – ο Μεντί Ταρέμι άφησε στον πάγκο τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί -, αλλά μια αρκετά ισορροπημένη ιδέα για τον τρόπο που θα φτάσει στο τρίποντο. Το ήλεγξε από την αρχή. Επένδυσε σε μια προσέγγιση δίχως πολλά ρίσκα. Προηγήθηκε. Το πήγε όπως ήθελε ως το φινάλε. Περισσότερο για να πετύχει δεύτερο γκολ. Λιγότερο για να απειληθεί. Οπως και έγινε…

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Εσε (λ.τρ. 36΄ Σιπιόνι), Γκαρθία, Ροντινέι, Τσικίνιο, Μαρτίνς (73΄ Λουίς), Ταρέμι (73΄ Ελ Κααμπί).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν (78΄ Τσιριβέγια), Κοντούρης (62΄ Σιώπης), Ταμπόρδα (62΄ Τζούρισιτς), Αντίνο (46΄ Ζαρουρί), Τεττέη, Σφιντέρσκι (83΄ Γιάγκουσιτς).

Διαιτητής: Ομπρένοβιτς