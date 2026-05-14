Το μηδέν στην επίθεση του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δεν ήταν κάτι… ασυνήθιστο. Αλλωστε σε πέντε ματς στα play offs οι Πράσινοι έχουν βρει μόλις ένα γκολ: αυτό του Τεττέη στη Νέα Φιλαδέλφεια την περασμένη Κυριακή. Αλλά όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, αυτό δεν είναι το πιο σοκαριστικό που συνέβη. Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ, με τεράστια ευθύνη του προπονητή του, δεν έκανε απολύτως τίποτα στο γήπεδο από τη μέση και μπροστά. Κάτι που αποδεικνύεται από τους αριθμούς που είναι… σοκαριστικοί. Σχεδόν σε όλα μηδέν ή λίγο πάνω από το μηδέν.

Ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη δεν είχε ούτε μία τελική προσπάθεια στην εστία του Τζολάκη. Το… κοντέρ έγραψε μηδέν, όπως μηδέν έγραψε και στα κόρνερ, με τους Πράσινους να μην πηγαίνουν ποτέ στο σημαιάκι. Το ακόμα πιο σοκαριστικό είναι τα xGoals του τριφυλλιού. Τα προσδοκώμενα γκολ ήταν στο… 0,2 για τον Παναθηναϊκό, που δείχνει την ανυπαρξία της ομάδας κοντά στην αντίπαλη εστία. Επιπλέον ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 7 επαφές στην περιοχή του Ολυμπιακού, σε ένα πραγματικά απογοητευτικό στατιστικό.

Η εξήγηση Μπενίτεθ για τους δύο επιθετικούς

Και όλα αυτά σε ένα ματς που έπειτα από πάρα πολύ καιρό ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε δύο επιθετικούς, παίζοντας με 4-4-2 έχοντας και τον Τεττέη και τον Σφιντέρσκι στην επίθεση. Ο ίδιος ο Μπενίτεθ μιλώντας μετά το παιχνίδι ανέφερε ότι το στυλ του Ολυμπιακού τον έκανε να παίξει επιθετικά και συγκεκριμένα με δύο φορ. «Η ιδέα μας πίσω από τη χρησιμοποίηση 2 επιθετικών είναι το ότι η αντίπαλη ομάδα παίζει συνήθως αρκετά ψηλά. Κάναμε μια πολύ καλή αντεπίθεση και ο Τεττέη θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα στον Σφιντέρσκι. Λειτούργησε αυτό που θέλαμε να κάνουμε σε κάποια κομμάτια».

Οσον αφορά τα του αγώνα, ο ισπανός προπονητής ανέφερε πως το γκολ που μπήκε θέλει ανάλυση, ενώ είδε… αντίδραση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο. «Θα συμφωνήσω ότι αρκετά πράγματα δεν ήταν υπέρ μας σήμερα, ειδικά από τη στιγμή που πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και δεχόμαστε γκολ σε μια φάση που νομίζω ότι θα αναλυθεί πολύ.

Μπορεί να δοθεί κι από τη μία πλευρά κι από την άλλη. Αντιδράσαμε καλά στο 2ο ημίχρονο, προσπαθήσαμε να αλλάξαμε τον ρου του αγώνα. Διαχειρίστηκε καλά το μομέντουμ ο Ολυμπιακός και δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο γκολ της ισοφάρισης».

Στην Ουρουγουάη ο Πελίστρι

Από τη στιγμή που ο Φακούντο Πελίστρι έχει τραυματιστεί και δεν μπορεί να αγωνιστεί σε άλλο ματς του Παναθηναϊκού μέχρι το φινάλε της σεζόν, πήρε άδεια από την ομάδα και αναχώρησε για τη χώρα του, την Ουρουγουάη. Θυμίζουμε πως η Ουρουγουάη έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ο Πελίστρι από χθες βρίσκεται στην προεπιλογή της εθνικής του ομάδας που ανακοινώθηκε χθες.

Ο 24χρονος εξτρέμ παραμένει σταθερά στις επιλογές του Μαρσέλο Μπιέλσα και είναι σχεδόν βέβαιο πως θα βρίσκεται στην τελική επιλογή της ομάδας και θα έχει θέση και στα αρχικά πλάνα. Στον αντίποδα, εκτός επιλογών έμεινε ο Λουίς Σουάρεζ, με τον Μπιέλσα να τον αφήνει εκτός πλάνων, βάζοντας τέλος στα σενάρια επιστροφής του έμπειρου επιθετικού στην Εθνική Ουρουγουάης.