Ανοιχτά ρήγματα δοκιμάζουν τη «στατικότητα» κυβέρνησης και κόμματος, όσο κι αν στο Μαξίμου επικαλούνται την ενότητα και υποβαθμίζουν, ως «παραπολιτικού τύπου» συζητήσεις, τις άβολες για τους ίδιους στιγμές στο Metropolitan Expo. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητάει από τους υπουργούς να κοιτούν τη δουλειά τους και από τα κομματικά στελέχη να κάνουν τη δική τους, η μετασυνεδριακή περίοδος συνεχίζεται με αναταράξεις – χωρίς να έχουν σιγήσει οι φωνές απογοήτευσης και χωρίς βελτίωση σε μια σειρά από δύσκολα πεδία. Αυτά είναι και εσωκομματικά, και γεωγραφικά, και, όπως έδειξαν τα γαλάζια πηγαδάκια στο περιθώριο του συνεδρίου, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς αποτελούν για το εσωκομματικό ακροατήριο ένα ξεχωριστό πεδίο προβληματισμού.

Το αδιέξοδο στις σχέσεις Μητσοτάκη – Σαμαρά και οι αγεφύρωτες αποστάσεις Μητσοτάκη – Καραμανλή επιβεβαιώνονται εκ νέου, ύστερα από τις γαλάζιες παραινέσεις περί επαναπροσέγγισης των πρώην, οι οποίες προσέκρουσαν στο μητσοτακικό «οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες» γράφουν την ιστορία. Απέναντι στην κυβερνητική θέση ότι η απόσυρση των συστημάτων Patriot από Κάρπαθο και Διδυμότειχο αποφασίστηκε για επιχειρησιακούς λόγους («δεν έχει σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία»), ο Μεσσήνιος έκανε λόγο για «μείζονα ερωτήματα», ουσιαστικά χρεώνοντας αδράνεια στην κυβέρνηση «όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών» και προτρέποντας «ας ξυπνήσουμε επιτέλους».

Με ατζέντα εξωτερικής πολιτικής και στο φόντο της δημόσιας θέσης του Μαξίμου ότι δεν σκοπεύει να πάρει αποστάσεις από κορυφαίες πολιτικές επιλογές, αναμένεται η επόμενη εμφάνιση του Καραμανλή. Ο Μακεδόνας, την παραμονή του συνεδρίου είχε υπεραμυνθεί της «πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής» επί των ημερών του, και για τις 26 Μαΐου (στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) ετοιμάζει την πρώτη μετά το συνέδριο δημόσια παρέμβαση. Οι γαλάζιοι προεξοφλούν τις διαχωριστικές γραμμές του, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη («Η Νέα Παγκόσμια Τάξη – Το Δίκαιο της Ισχύος», εκδόσεις Παπαδόπουλος).

Ταυτόχρονα δεν φαίνεται να λειαίνονται εύκολα οι υπόλοιπες εσωκομματικές αντιθέσεις, ούτε να σβήνουν οι εστίες δυσαρέσκειας τόσο στην Κοινοβουλευτική Ομάδα όσο και σε επίπεδο απογοητευμένων στελεχών και ψηφοφόρων. Ο Μητσοτάκης προτίθεται να συνεχίσει τα τετ α τετ με βουλευτές (το επόμενο ραντεβού με τη γαλάζια ΚΟ το έχει προσδιορίσει για τον Ιούλιο) με εύθραυστες ισορροπίες στις σχέσεις κυβέρνησης – κόμματος, ενώ σε αμιγώς κομματικό επίπεδο παραμένει ανοιχτό το στοίχημα της συστράτευσης δυνάμεων, ύστερα από την αρχηγική οδηγία «βγείτε έξω, μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο». Ενδεικτικές οι παραιτήσεις – με βαριές κουβέντες – κυρίως χαμηλών στελεχών.

Τελευταία αποχώρηση αυτή του οικονομολόγου Βασίλη Βαρούχα, άλλοτε αντιπροέδρου στη ΝΟΔΕ Ηρακλείου Κρήτης και άλλοτε αναπληρωτή γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης κεντρικά. Ηταν υποψήφιος για την Πολιτική Επιτροπή αλλά με 58 ψήφους δεν εξελέγη: κατηγόρησε πρόσωπα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος για «απαξίωση», χαρακτήρισε «άψυχο» το συνέδριο, έκρινε ότι η ομιλία του Νίκου Δένδια συνδεόταν με τις παραδοσιακές αξίες της ΝΔ.

Από την πλευρά του ο Μητσοτάκης εμφανώς επιστρέφει στο μότο της «συνέπειας» και παλεύει για ενίσχυση του προφίλ «αξιοπιστίας» της κυβέρνησης, ανοίγοντας ο ίδιος βήμα εντός και εκτός Αττικής. Το ίδιο έχει ζητήσει από υπουργούς και υφυπουργούς: προβολή και επεξήγηση πεπραγμένων, παραδόσεις έργων. Την πρωθυπουργική κινητικότητα καθορίζουν (και) τα επιμόνως προβληματικά για τη ΝΔ σημεία της επικράτειας.

Ανάμεσά τους, η Θεσσαλία (όπου θα βρεθεί ο Μητσοτάκης με αφορμή τον αυτοκινητόδρομο Ε65), η Μακεδονία (με δεδομένες τις εκ δεξιών πιέσεις και ενόψει της ανακοίνωσης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού) και η Πελοπόννησος. Εκεί θα βρεθεί ο Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη και δεν θα περιοριστεί στην καστροπολιτεία του Μυστρά Λακωνίας (για την τελετή του υπουργείου Πολιτισμού), αφού ζήτησε από τους επιτελείς του να οργανώσουν ευρύτερη περιοδεία με διαφορετικούς σταθμούς – π.χ., το εργοτάξιο του νέου νοσοκομείου Σπάρτης.