Είναι πλέον επίσημο. Η μεγάλη δράση της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) πήρε το «πράσινο φως» με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, φέρνοντας μια σημαντική ευκαιρία για όσους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να «κουμπώνει» στη δύσκολη καθημερινότητα ενός εργαζόμενου, καθώς η κατάρτιση γίνεται εξ αποστάσεως και εκτός ωραρίου εργασίας, επιτρέποντάς σου να διαχειριστείς τον χρόνο σου όπως εσύ θέλεις.

Ωστόσο, επειδή το κονδύλι των 174 εκατομμυρίων ευρώ έχει συγκεκριμένο «ταβάνι», το κλειδί της επιτυχίας είναι η ταχύτητα. Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, οπότε το να έχεις τα δικαιολογητικά σου έτοιμα πριν ανοίξει η πλατφόρμα δεν είναι απλώς συμβουλή, αλλά αναγκαιότητα.

Δες παρακάτω τι ακριβώς προβλέπει η απόφαση και πώς θα προετοιμαστείς σωστά για να μη χάσεις τη σειρά σου.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 150 ωρών, τα οποία υλοποιούνται αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιες οι απολαβές

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα άνω των 18 ετών. Οι εργαζόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτιση και τη διαδικασία της πιστοποίησης, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ ανά ώρα, το οποίο μεταφράζεται σε 750 ευρώ για το πλήρες πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς είναι υποχρεωτική, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των νέων γνώσεων που αποκτώνται.

Ευελιξία και προθεσμίες

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι η ευελιξία, καθώς η κατάρτιση διεξάγεται εκτός εργασιακού ωραρίου, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν τη μελέτη στο πρόγραμμά τους. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα, καθώς θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων.

Τα δικαιολογητικά

Μόλις ενεργοποιηθεί ο σύνδεσμος στο voucher.gov.gr οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν την αίτηση τους και να επισυνάψουν σε μορφή pdf:

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ.

Αντίγραφο τίτλου σπουδών (πχ απολυτήριο, πτυχίο).

Αποδεικτικό Ωραρίου Εργασίας οδηγίες εδώ.

Υ.Δ. μέσω gov.gr

Προσοχή εφιστάται στο IBAN που θα δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς θα πρέπει να είναι οι πρώτοι δικαιούχοι του τραπεζικού λογαριασμού. Δηλαδή το όνομα τους να είναι το πρώτο στον λογαριασμό.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ