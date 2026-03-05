Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενεργοποιεί νέα οικονομική υποστήριξη ύψους 300 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους, ως μέρος των προγραμμάτων επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Το σημαντικό είναι ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση, αφού η ΔΥΠΑ εντοπίζει αυτόματα όσους πληρούν τα κριτήρια και προχωρά στην καταβολή του ποσού.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι θεωρούνται οι άνεργοι που:

Παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα πάνω από πέντε χρόνια. Έχουν καταρτίσει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης ( ΑΣΔ ), δηλαδή ένα εξατομικευμένο πλάνο επαγγελματικής επανένταξης σε συνεργασία με εργασιακό σύμβουλο.



Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος

Οι κύριες προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

Εγγραφή στη ΔΥΠΑ ως άνεργος για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Κατάρτιση Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Τήρηση των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν επικαιροποιημένα τα προσωπικά και τραπεζικά τους στοιχεία, καθώς το ποσό πιστώνεται απευθείας στον δηλωμένο λογαριασμό.

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα ανώτατα όρια εισοδήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: έως 16.000 ευρώ ετησίως.

Έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης: έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 27.000 ευρώ, με επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Το ποσό των 300 ευρώ προσμετράται στο συνολικό εισόδημα των δικαιούχων και συμψηφίζεται με την επόμενη καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

750 ευρώ έκτακτο επίδομα μέσω Voucher εάν είστε εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα

Αντίστροφα μετά ο χρόνος για την έναρξη του νέου προγράμματος voucher της ΔΥΠΑ που θα χορηγεί εκπαιδευτικό επίδομα έως 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καθώς εκδόθηκε το ΦΕΚ που προβλέπει όλες τις λεπτομέρειες χορήγησης του.

Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να πάρουν έως 750 ευρώ.