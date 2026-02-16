Οι εισαγγελικές αρχές της Βιέννης άσκησαν δίωξη για τρομοκρατία και άλλα σοβαρά αδικήματα σε έναν 21χρονο Αυστριακό, ο οποίος συνελήφθη το 2024, λίγο πριν από συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στην Αυστρία. Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός σκόπευε να πραγματοποιήσει επίθεση στον χώρο της εκδήλωσης.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον ύποπτο, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ότι είχε παρασκευάσει μικρή ποσότητα τριυπεροξειδίου της ακετόνης (TATP) και προσπάθησε να αγοράσει παράνομα όπλα. Συνελήφθη τον Αύγουστο του 2024, τον ίδιο μήνα που οι αυστριακές αρχές ανακοίνωσαν πως απέτρεψαν πιθανή επίθεση, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση των συναυλιών της Σουίφτ. Μόνο στην Αυστρία αναμένονταν περίπου 170.000 θεατές.

Τα αυστριακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν τον ύποπτο ως «Μπέραν Α.» και σημειώνουν ότι είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί μέχρι στιγμής στη χώρα για την υπόθεση. Ο δικηγόρος του δεν ήταν διαθέσιμος για σχολιασμό, αν και στο παρελθόν έχει αμφισβητήσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο νεαρός θεωρείται μέλος του Ισλαμικού Κράτους και φέρεται να είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο πληροφορίες για τύπους βομβών διασποράς που χρησιμοποιούσε η οργάνωση. Επιπλέον, κατηγορείται ότι διέδιδε «προπαγανδιστικό υλικό» του ΙΚ.

Αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο 21χρονος είχε εμπλακεί και σε άλλες απόπειρες επιθέσεων στο εξωτερικό, κυρίως στο Ντουμπάι και την Κωνσταντινούπολη.

Το 2023, δικαστήριο του Βερολίνου καταδίκασε σε φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή έναν συνεργό του, έναν 16χρονο Σύρο, για συμμετοχή στην ίδια υπόθεση.