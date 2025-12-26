Η Τέιλορ Σουίφτ προχώρησε σε νέα πράξη γενναιοδωρίας, δωρίζοντας 1 εκατομμύριο δολάρια στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Feeding America, σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα.

Η διάσημη τραγουδίστρια ενίσχυσε οικονομικά τον οργανισμό, ο οποίος συντονίζει ένα εκτεταμένο δίκτυο τραπεζών τροφίμων, παντοπωλείων και τοπικών προγραμμάτων παροχής γευμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενόψει των Χριστουγέννων.

Το Feeding America γνωστοποίησε τη δωρεά μέσα από ανάρτηση της διευθύνουσας συμβούλου του, Κλερ Μπάμπινο Φόντενοτ, στο Instagram. Όπως ανέφερε: «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για τη δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων από την Τέιλορ Σουίφτ στο Feeding America».

Η ίδια πρόσθεσε: «Αυτές τις γιορτές, η συνεχής υποστήριξή της αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση για το τι είναι δυνατό όταν ενωνόμαστε για να τερματίσουμε την πείνα. Όταν ενωνόμαστε δίπλα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την πείνα, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειες θα έχουν ένα γεμάτο τραπέζι αυτές τις γιορτές και μετά».

Η Σουίφτ είχε προηγουμένως προσφέρει 5 εκατομμύρια δολάρια στον ίδιο οργανισμό, συμβάλλοντας στις προσπάθειες στήριξης των πληγέντων από τους τυφώνες Helene και Milton το 2024.