Η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε για ακόμη μία φορά το «παρών» στο Στάδιο Άροουχεντ, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, προκειμένου να στηρίξει τον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Κέλσι, στον αγώνα των Kansas City Chiefs απέναντι στους Houston Texans.

Η διάσημη ποπ σταρ, γνωστή για την αφοσίωσή της στον παίκτη των Chiefs, δεν βρέθηκε μόνη της στις εξέδρες. Στη σουίτα του σταδίου τη συνόδευε η στενή της φίλη, η τραγουδίστρια και ηθοποιός Σελίνα Γκόμεζ, σύμφωνα με ανάρτηση χρήστη στην πλατφόρμα X.

«Οι γονείς μου κάθονται δίπλα στην Τέιλορ Σουίφτ και τη Σελένα Γκόμεζ, είμαι έτοιμος να λιποθυμήσω», έγραψε χαρακτηριστικά ο χρήστης, δημοσιεύοντας στη συνέχεια ένα screenshot με μήνυμα της μητέρας του, η οποία επιβεβαίωνε ενθουσιασμένα την παρουσία των δύο σταρ.

Η εμφάνιση της Σουίφτ στον αγώνα των Chiefs ήταν η πέμπτη δημόσια παρουσία της σε παιχνίδι της ομάδας, από τότε που εκείνη και ο Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον Αύγουστο, όπως αναφέρει το περιοδικό People.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της ιστορικής περιοδείας Eras της Σουίφτ. Ο διάσημος αθλητής είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι προσπάθησε να της χαρίσει ένα βραχιόλι φιλίας με τον αριθμό τηλεφώνου του σε μία από τις πρώτες συναυλίες της περιοδείας.

Ο γάμος τους, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026.