Η Τέιλορ Σουίφτ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στο ντοκιμαντέρ “The End of an Era”, που προβλήθηκε σήμερα, όταν αναφέρθηκε στη δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών σε επίθεση με μαχαίρι στη βόρεια Αγγλία τον Ιούλιο του 2024.

Η σειρά, αποτελούμενη από έξι επεισόδια, παρουσιάζει τα παρασκήνια της παγκόσμιας περιοδείας της διάσημης τραγουδίστριας, καταγράφοντας τόσο τη μουσική της πορεία όσο και τις πιο ανθρώπινες στιγμές της.

Στο πρώτο επεισόδιο, η κάμερα ακολουθεί τη σταρ της ποπ πριν συναντήσει τις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στο Σάουθπορτ, κοντά στο Λίβερπουλ. Τρία κορίτσια, ηλικίας 6, 7 και 9 ετών, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια μαθήματος χορού υπό τους ήχους των τραγουδιών της, ενώ άλλοι δέκα άνθρωποι, μεταξύ αυτών οκτώ παιδιά, τραυματίστηκαν.

Η επίθεση είχε προκαλέσει σοκ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο δράστης, Άξελ Ρουντακουμπάνα, τότε 17 ετών, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 52 ετών. Στο ντοκιμαντέρ, η Σουίφτ αφηγείται με δάκρυα στα μάτια: «Έγινε μια φρικτή επίθεση», προτού συναντήσει τους συγγενείς των θυμάτων και εμφανιστεί στο στάδιο του Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο, τον Αύγουστο του 2024.

«Θα συναντήσω κάποιες από αυτές τις οικογένειες και θα δώσω μία συναυλία», δηλώνει η τραγουδίστρια, προσπαθώντας να κρατήσει την ψυχραιμία της. «Όλα θα πάνε καλά, διότι όταν θα τους συναντήσω, δεν θα το κάνω αυτό. Ορκίζομαι στον Θεό, δεν θα το κάνω αυτό», συνεχίζει, σκουπίζοντας τα δάκρυά της.

Μετά τη συνάντηση, η κάμερα τη δείχνει συγκλονισμένη, στην αγκαλιά της μητέρας της που προσπαθεί να την παρηγορήσει. «Σε πνευματικό επίπεδο, ζω συχνά σε μια πραγματικότητα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα», εκμυστηρεύεται η Σουίφτ στο ντοκιμαντέρ που μεταδίδεται από το Disney+.

Η ίδια εξηγεί πως η δουλειά της απαιτεί να διαχειρίζεται έντονα συναισθήματα, αλλά και να βρίσκει τη δύναμη να ανέβει στη σκηνή. Κατόπιν, εμφανίζεται να δίνει μια συναυλία διάρκειας 3,5 ωρών, αποδεικνύοντας την αφοσίωσή της στο κοινό.

Ακύρωση συναυλιών στη Βιέννη

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια αναφέρεται επίσης στην ακύρωση τριών συναυλιών της στη Βιέννη, λόγω σχεδίων για ισλαμιστική επίθεση. «Το να φοβάμαι ότι θα συμβεί κάτι στους θαυμαστές μου, είναι κάτι το καινούργιο», είπε η Σουίφτ κατά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στη Νέα Υόρκη.