Μια γέφυρα σωτηρίας στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14 Απριλίου στο οδικό δίκτυο της Αργολίδας, από την Ερμιονίδα έως το Άργος, για τη διάσωση ενός τρίχρονου κοριτσιού που τραυματίστηκε σοβαρά με πατίνι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στα Δίδυμα Αργολίδας.

Η μητέρα του παιδιού ξεκίνησε να το μεταφέρει εσπευσμένα με το αυτοκίνητό της προς το νοσοκομείο, όμως το όχημα παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Λυγουριού, καθυστερώντας την προσπάθεια, όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Περιπολικό της αστυνομίας έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τη μητέρα με το παιδί, κατευθυνόμενο προς το Νοσοκομείο Άργους.

Μοτοσικλετιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ανέλαβαν ρόλο προπομπών, ανοίγοντας τον δρόμο για το περιπολικό, ενώ σε κεντρικές διασταυρώσεις η τροχαία ρύθμιζε την κυκλοφορία, επιτρέποντας την απρόσκοπτη διέλευση του οχήματος ακόμη και με παράκαμψη των φωτεινών σηματοδοτών.

Το μικρό κορίτσι έφτασε με ασφάλεια στο Νοσοκομείο Άργους, όπου δέχθηκε τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Οι ευχές όλων συνοδεύουν την ανάρρωσή του.