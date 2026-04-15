Απίστευτες εικόνες σημειώθηκαν στο νότιο Ισραήλ, όταν χιλιάδες μέλισσες κατέκλυσαν εμπορικό κέντρο στην πόλη Νετίβοτ, προκαλώντας πανικό σε πολίτες και καταστηματάρχες.

Το τεράστιο σμήνος εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά, καλύπτοντας μεγάλες επιφάνειες του χώρου. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι αρχές αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία του εμπορικού κέντρου για λόγους ασφαλείας.

Οι δραστηριότητες σταμάτησαν πλήρως, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος για το κοινό. Στο σημείο έσπευσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διαχειριστούν την πρωτόγνωρη κατάσταση.

Ο δήμος της Νετίβοτ κάλεσε τους κατοίκους να κρατήσουν απόσταση από την περιοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με τις μέλισσες, μέχρι να αντιμετωπιστεί πλήρως το φαινόμενο.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι παρόμοια σμήνη έχουν εντοπιστεί και σε άλλα σημεία της πόλης, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στις τοπικές αρχές και τους κατοίκους.

Είχαν προηγηθεί τα… κοράκια

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ένα ακόμη ασυνήθιστο φαινόμενο παρατηρήθηκε στον ουρανό του Τελ Αβίβ, όπου εμφανίστηκαν χιλιάδες κοράκια. Παρότι δόθηκαν επιστημονικές εξηγήσεις για τα αίτια του φαινομένου, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέλεβαν το θέαμα ως κακό οιωνό.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα