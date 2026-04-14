Το Ισραήλ προτείνει ένα σχέδιο τριών ζωνών για τον νότιο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να έχει ανταποκριθεί ακόμη στις πιέσεις της Ουάσιγκτον για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, εν μέσω εκεχειρίας.

Το σχέδιο αυτό, που αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι του πρώτου γύρου συνομιλιών, προέρχεται από τον πρώην υπουργό Ron Dermer. Ο Ντέρμερ, αν και αρνήθηκε να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων σε αυτή τη φάση, υπέβαλε πρόταση που στοχεύει στην προώθηση μιας διευθέτησης, η οποία θα εξεταστεί ανάλογα με τις εξελίξεις στην αρχική συνεδρίαση.

Η πρόταση προβλέπει τη διαίρεση του Λιβάνου σε τρεις ζώνες και τη διασφάλιση παρατεταμένης παρουσίας του ισραηλινού στρατού σε περιοχές του νότου. Σύμφωνα με το σχέδιο, στην πρώτη ζώνη ο ισραηλινός στρατός θα διατηρεί τον έλεγχο από τα σύνορα έως τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», σε βάθος περίπου οκτώ χιλιομέτρων, με σημαντικές δυνάμεις να σταθμεύουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, με το πρόσχημα της ολοκλήρωσης του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Η δεύτερη ζώνη εκτείνεται μεταξύ της «κίτρινης γραμμής» και του ποταμού Λιτάνι. Εκεί, ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει, όπως ανέφερε ο Ντέρμερ, την «εκκαθάριση» της περιοχής από μαχητές και υποδομές της Χεζμπολάχ. Καθώς οι επιχειρήσεις αυτές προχωρούν, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσύρονται σταδιακά, επιτρέποντας στον λιβανέζικο στρατό να αναπτυχθεί και να αναλάβει τις ευθύνες ασφαλείας.

Η τρίτη ζώνη βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Σε αυτήν, σύμφωνα με τον Ντέρμερ, η πλήρης ευθύνη για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ θα ανήκει αποκλειστικά στον λιβανέζικο στρατό.

Για την εφαρμογή του σχεδίου απαιτείται η έγκριση της λιβανέζικης κυβέρνησης, ώστε να επιτραπεί η συνέχιση της ισραηλινής παρουσίας στη νότια ζώνη ασφαλείας. Ο Ντέρμερ εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος για την επίτευξη μιας προσωρινής διευθέτησης με τον Λίβανο, ξεκαθαρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει σε πλήρη αποχώρηση ούτε σε πλήρη εφαρμογή του σχεδίου, έως ότου επιλυθεί ολοκληρωτικά το ζήτημα των όπλων της Χεζμπολάχ.