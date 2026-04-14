Λίγο μετά τις 18:00 (ώρα Ελλάδος) ξεκίνησαν οι συνομιλίες Λιβάνου – Ισραήλ, που αποτελούν την υψηλότερου επιπέδου διαπροσωπική συνάντηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ μεταξύ των δύο χωρών.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γέσιελ Λάιτερ, με την ομόλογό του από τον Λίβανο, Νάντα Χαμάντε, στην αρχή της συνάντησής τους στην Ουάσινγκτον φωτογραφήθηκαν μαζί με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τον σύμβουλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάικ Νίνταμ, τον Αμερικανό πρέσβη στο Λίβανο, Μάικλ Ίσα και τον Αμερικανό πρέσβη στον ΟΗΕ, Μάικ Ουόλτς.

Αν και ένας Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στην εφημερίδα The Times of Israel ότι οι δύο πρέσβεις θα αντάλλασσαν χειραψία, αυτοί απέφυγαν να το κάνουν πριν εισέλθουν σε μια ιδιωτική αίθουσα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι έξι αξιωματούχοι δεν απαντούν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν εισέλθουν στην αίθουσα συναντήσεων.

🚨BREAKING: Israeli & Lebanese Officials Meet Directly For The First Time In History They are engaging in normalisation talks, with Israel refusing to even consider a ceasefire. Meanwhile, in Lebanon, over a million people remain displaced, Israel is occupying the south & is… pic.twitter.com/TAeuCSLRHn — MintPress News (@MintPressNews) April 14, 2026

Ρούμπιο: Ιστορική ευκαιρία οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον αποτελούν μια ιστορική ευκαιρία και παρόλο που δεν θα επιλυθούν όλα τα περίπλοκα ζητήματα τις επόμενες ώρες, εξέφρασε την ελπίδα ότι τα μέρη θα αρχίσουν να προχωρούν μπροστά.