Η αγωνιστική δράση στην Κύπρο συνεχίστηκε κανονικά, παρά τις απειλές των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» του Ιράν για πιθανές πυραυλικές επιθέσεις. Παράλληλα, το κλίμα στην περιοχή είχε επιβαρυνθεί από έκρηξη drone στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, γεγονός που πρόσθεσε επιπλέον ένταση στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Ομόνοια και τον Απόλλωνα Λεμεσού.

Ο Απόλλων Λεμεσού προηγήθηκε στο 37ο λεπτό με γκολ του Ροντρίγκες, όμως τρία λεπτά αργότερα η Ομόνοια απάντησε με σκόρερ τον Τάνκοβιτς, πρώην επιθετικό της ΑΕΚ. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με καμία ομάδα να μην καταφέρνει να πάρει καθαρό προβάδισμα, διατηρώντας παράλληλα την αγωνιστική ένταση στο γήπεδο.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε ισόπαλος 1-1. Η Ομόνοια διατήρησε ασφαλή διαφορά από τη δεύτερη θέση, ενώ ο Απόλλων δεν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά των έξι βαθμών, παρά την προσπάθεια που κατέβαλε στο δεύτερο ημίχρονο.