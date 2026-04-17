Σκόρερ: 17′ Σαρ, 30′ Γκούντμουντσον, 53′ Εντούρ
Το Στρασβούργο παρέσυρε τη Μάιντς με ιστορική ανατροπή
Το Στρασβούργο ανέτρεψε το εις βάρος του 2-0 από το πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία και με εντυπωσιακή εμφάνιση επικράτησε 4-0 της Μάιντς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.
Οι Γάλλοι μπήκαν αποφασισμένοι από το ξεκίνημα και άνοιξαν το σκορ στο 26ο λεπτό με τον Νανάσι. Η πίεση συνεχίστηκε και στο 35’ ο Ουατάρα πέτυχε το δεύτερο γκολ, φέρνοντας το ζευγάρι σε απόλυτη ισορροπία πριν την ανάπαυλα.
Στο δεύτερο μέρος το Στρασβούργο συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και βρήκε το γκολ της πρόκρισης στο 69’, όταν ο Ενσίσο έκανε το 3-0. Πέντε λεπτά αργότερα ο Εμεγκά διαμόρφωσε το τελικό 4-0, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία βραδιά για τους γηπεδούχους.
Με αυτή τη νίκη, το Στρασβούργο σφράγισε πανηγυρικά την παρουσία του στους «4» της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Σκόρερ: 26΄ Νανάσι, 35′ Ουατάρα, 69΄Ενσίσο, 74′ Εμένγκα
Η Σαχτάρ πήρε εύκολα το εισιτήριο στους «4» και επέστρεψε σε τετράδα μετά από 6 χρόνια
Σκόρερ: 58′ Άλισον, 73′ Γένσεν, 80′ Σιν, 84′ Μεϊρέλες
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στα προημιτελικά
1ος αγώνας
- Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0 (2′ Ακχομάχ, 45+2′ Λόπεθ, 74′ πεν. Παλαθόν)
- Μάιντς – Στρασβούργο 2-0 (11′ Σανό, 19′ Πος)
- Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα 3-0 (24′ πεν. Ματετά, 31′ Μίτσελ, 90′ Σαρ)
- Σαχτάρ – Άλκμααρ 3-0 (72′ Πεδρίνιο, 81′, 83′ Σαντάνα)
2ος αγώνας – 16 Απριλίου
- Άλκμααρ – Σαχτάρ 2-2 (73′ Γιένσεν, 80′ Σιν / 58′ Άλισον, 83′ Μεϊρέλες)
- ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1 (13′ Ζίνι, 36 Μάριν πεν. 51′ Ζίνι / 60′ Ίσι)
- Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας 2-1 ( 30′ Γκούντμουνσον πεν. 53′ Εντούρ / 17′ Σαρ)
- Στρασβούργο – Μάιντς 4-0 (26΄ Νανάσι, 35′ Ουατάρα, 69΄Ενσίσο, 74′ Εμένγκα)
Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
- Σαχτάρ Vs Κρίσταλ Πάλας
- Ράγιο Βαγιεκάνο Vs Μάιντς
Ο τελικός
- 27 Μαΐου στη Λειψία