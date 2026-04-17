Η Κρίσταλ Πάλας μπορεί να ηττήθηκε με 2-1 από τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι», ωστόσο χάρη στο εμφατικό 3-0 του πρώτου αγώνα στο Λονδίνο πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Conference League.

Η ομάδα της Premier League ξεκίνησε ιδανικά τη ρεβάνς, καθώς άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό με τον Σαρ, βάζοντας ακόμη πιο δύσκολα στους «βιόλα». Η Φιορεντίνα αντέδρασε και ισοφάρισε στο 30’, όταν ο Γκούντμουνσον βρήκε δίχτυα για το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος οι Ιταλοί ολοκλήρωσαν την ανατροπή της βραδιάς με γκολ του Εντούρ στο 53’, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1. Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει η εικόνα του ζευγαριού, με την Κρίσταλ Πάλας να πανηγυρίζει την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης.

Σκόρερ: 17′ Σαρ, 30′ Γκούντμουντσον, 53′ Εντούρ

Το Στρασβούργο παρέσυρε τη Μάιντς με ιστορική ανατροπή

Το Στρασβούργο ανέτρεψε το εις βάρος του 2-0 από το πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία και με εντυπωσιακή εμφάνιση επικράτησε 4-0 της Μάιντς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Οι Γάλλοι μπήκαν αποφασισμένοι από το ξεκίνημα και άνοιξαν το σκορ στο 26ο λεπτό με τον Νανάσι. Η πίεση συνεχίστηκε και στο 35’ ο Ουατάρα πέτυχε το δεύτερο γκολ, φέρνοντας το ζευγάρι σε απόλυτη ισορροπία πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος το Στρασβούργο συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και βρήκε το γκολ της πρόκρισης στο 69’, όταν ο Ενσίσο έκανε το 3-0. Πέντε λεπτά αργότερα ο Εμεγκά διαμόρφωσε το τελικό 4-0, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία βραδιά για τους γηπεδούχους.

Με αυτή τη νίκη, το Στρασβούργο σφράγισε πανηγυρικά την παρουσία του στους «4» της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Σκόρερ: 26΄ Νανάσι, 35′ Ουατάρα, 69΄Ενσίσο, 74′ Εμένγκα

Η Σαχτάρ πήρε εύκολα το εισιτήριο στους «4» και επέστρεψε σε τετράδα μετά από 6 χρόνια

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στην Άλκμααρ και με το 2-2 στην Ολλανδία «σφράγισε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League. Μετά το εμφατικό 3-0 του πρώτου αγώνα, η ουκρανική ομάδα ολοκλήρωσε τη δουλειά με συνολικό σκορ 5-2.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και πήραν προβάδισμα στο 58ο λεπτό, όταν ο Άλισον βγήκε στην αντεπίθεση και τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 0-1. Η Άλκμααρ προσπάθησε να αντιδράσει και βρήκε λύσεις στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στο 73’ με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Γένσεν, ενώ στο 80’ ο Σιν ολοκλήρωσε την ανατροπή γράφοντας το 2-1. Ωστόσο, η χαρά τους κράτησε λίγο, καθώς η Σαχτάρ απάντησε άμεσα.

Στο 84ο λεπτό ο Μεϊρέλες αξιοποίησε την ταχύτατη μετάβαση της ομάδας του και διαμόρφωσε το τελικό 2-2, αποτέλεσμα που χάρισε πανηγυρικά την πρόκριση στους Ουκρανούς.

Σκόρερ: 58′ Άλισον, 73′ Γένσεν, 80′ Σιν, 84′ Μεϊρέλες

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στα προημιτελικά

1ος αγώνας

  • Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0 (2′ Ακχομάχ, 45+2′ Λόπεθ, 74′ πεν. Παλαθόν)
  • Μάιντς – Στρασβούργο 2-0 (11′ Σανό, 19′ Πος)
  • Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα 3-0 (24′ πεν. Ματετά, 31′ Μίτσελ, 90′ Σαρ)
  • Σαχτάρ – Άλκμααρ 3-0 (72′ Πεδρίνιο, 81′, 83′ Σαντάνα)

2ος αγώνας – 16 Απριλίου

  • Άλκμααρ – Σαχτάρ 2-2 (73′ Γιένσεν, 80′ Σιν / 58′ Άλισον, 83′ Μεϊρέλες)
  • ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1 (13′ Ζίνι, 36 Μάριν πεν. 51′ Ζίνι / 60′ Ίσι)
  • Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας 2-1 ( 30′ Γκούντμουνσον πεν. 53′ Εντούρ / 17′ Σαρ)
  • Στρασβούργο – Μάιντς 4-0 (26΄ Νανάσι, 35′ Ουατάρα, 69΄Ενσίσο, 74′ Εμένγκα)

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

  • Σαχτάρ Vs Κρίσταλ Πάλας
  • Ράγιο Βαγιεκάνο Vs Μάιντς

Ο τελικός

  • 27 Μαΐου στη Λειψία

